Два человека погибли в массовом ДТП в Славянском районе

33-летний водитель «Ниссана» из Красноармейского района не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным «Дайхатсу», который поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке. От удара машину выбросило на полосу встречного движения, где в неё врезался грузовик «Скания». Фура изменила траекторию и столкнулась с легковой «Тойотой», где находились 50-летний мужчина-водитель и пассажирка. Оба от удара скончались до приезда скорой медицинской помощи.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водители «Дайхатсу» и «Скании» получили травмы, их госпитализированы в больницу Славянска-на-Кубани.

Как писали Юга.ру, вечером 4 ноября в Сириусе легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус. Три человека госпитализировали.