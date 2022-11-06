Два человека погибли в массовом ДТП в Славянском районе

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Госавтоинспекция Кубани»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Госавтоинспекция Кубани»

Смертельная авария произошла вечером 5 ноября на 69 км трассы Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк

33-летний водитель «Ниссана» из Красноармейского района не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным «Дайхатсу», который поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке. От удара машину выбросило на полосу встречного движения, где в неё врезался грузовик «Скания». Фура изменила траекторию и столкнулась с легковой «Тойотой», где находились 50-летний мужчина-водитель и пассажирка. Оба от удара скончались до приезда скорой медицинской помощи.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водители «Дайхатсу» и «Скании» получили травмы, их госпитализированы в больницу Славянска-на-Кубани.

Как писали Юга.ру, вечером 4 ноября в Сириусе легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус. Три человека госпитализировали.

Аварии Автомобили ГИБДД смерть Транспорт

Новости

В лесу под Новороссийском спасатели шесть часов искали мужчину на квадроцикле
Два человека погибли в массовом ДТП в Славянском районе
Краснодарцы выбрали эскиз нового граффити для фасада МКЗ
Краснодарцев приглашают на бесплатные показы фильмов с Чарли Чаплином
В Сириусе легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус
В Севастополе нашли двух мертвых дельфинов — не тех, что выкинули из дельфинария

Лента новостей

Реклама на сайте