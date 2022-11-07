В Сочи при обрушении балкона многоэтажки погибли люди. Следователи возбудили уголовное дело

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Сочи №1», t.me/soch01
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Сочи №1», t.me/soch01

В многоэтажном доме Сочи обрушился балкон. Два человека погибли

Обновление: количество погибших при падении балкона в Сочи выросло до трех человек. Утром 7 ноября в больнице от полученных при падении травм скончался 47-летний мужчина.   

Вечером 6 ноября в Сочи на пятом этаже многоэтажки на улице Донской обвалился балкон. В момент трагедии на нем находились три человека. Двое из них — 60-летний мужчина и 37-летняя женщина — скончались на месте. 47-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что угрозы обрушения дома нет. Причины случившегося устанавливаются. Эвакуировать жильцов дома не пришлось. 

В СК добавили, что по факту гибели двух человек возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Следователи назначили экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Дело взял на контроль глава краевого следкома Андрей Маслов.

Также проверку начала краевая прокуратура. По данным ведомства, дом построен в 1958 году и не является аварийным. 

Юга.ру писали о подобной трагедии в 2020 году. Тогда в Темрюкском районе обрушился балкон на третьем этаже дома. Пострадали 29-летний мужчина и 7-летняя девочка.

Происшествия Прокуратура Следственный комитет смерть Сочи

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