В Сочи при обрушении балкона многоэтажки погибли люди. Следователи возбудили уголовное дело

Обновление: количество погибших при падении балкона в Сочи выросло до трех человек. Утром 7 ноября в больнице от полученных при падении травм скончался 47-летний мужчина.

Вечером 6 ноября в Сочи на пятом этаже многоэтажки на улице Донской обвалился балкон. В момент трагедии на нем находились три человека. Двое из них — 60-летний мужчина и 37-летняя женщина — скончались на месте. 47-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что угрозы обрушения дома нет. Причины случившегося устанавливаются. Эвакуировать жильцов дома не пришлось.