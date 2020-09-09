В Темрюке обрушился балкон в жилом доме, пострадали 7-летняя девочка и мужчина

В Темрюке в ночь на 9 сентября упал балкон многоквартирного дома, есть пострадавшие

По информации пресс-службы администрации Темрюкского района, балкон квартиры на третьем этаже в доме на улице Чернышевского, 26 обрушился в 00:56 ночи. В результате ЧП пострадали 29-летний мужчина и 7-летняя девочка. Мужчина получил перелом руки, ребенок «с травмами и ушибами» был доставлен в городскую больницу № 1 Новороссийска. Очевидцы сообщили, что у девочки сломан позвоночник.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что сообщение об обрущении балкона поступило от оперативного дежурного ЕДДС в 6:45. Для ликвидации последствий были привлечены 19 человек и 6 единиц спецтехники.

Как уточнили в пресс-службе администрации Темрюкского района, дом был построен в 1964 году, он находится в самоуправлении жильцов. В доме проживают 70 человек, в том числе 19 детей.