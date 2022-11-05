В Сириусе легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус

Краснодарский край

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  • Последствия ДТП в Сириусе 4 ноября 2022 г. © Скриншот телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi
    Последствия ДТП в Сириусе 4 ноября 2022 г. © Скриншот телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi

Три человека госпитализированы после ДТП, случившегося вечером 4 ноября в федеральной территории Сириус

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло около 23:00 4 ноября в поселке Сириус. Как сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи», легковой Toyota Avensis выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус ЛИАЗ, следовавший по маршруту №922. Собеседник телеграм-канала сказал, что «двое пассажиров легковушки были госпитализированы <...> а водитель с места ДТП скрылся».

Позднее ОМВД России по федеральной территории Сириус уточнило информацию: по данным ведомства, в больницу с травмами разной степени тяжести доставлены как два пассажира легкового автомобиля, так и водитель. В автобусе никто не пострадал.

Отметим, что в это же самое время совсем рядом, в Адлере, ливнем затопило дорожную развязку.

ДТП Сириус

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В Сириусе легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус
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