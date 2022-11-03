«Осторожно, ёжики!». В Ростовской области установят оригинальный дорожный знак

Предупреждающий знак согласовали во всех инстанциях и скоро он появится на дороге под Ростовом

Продюсер Сергей Пименов рассказал в соцсетях, что идея установить дорожный знак возникла у его знакомых. Мужчины ежедневно ездили по трассе под Ростовом и замечали, что там давят ежей. Тогда они решили, что животным надо как-то помочь.

«Подошли системно. Позвонили в Роспотребнадзор, рассказали историю, сказали, что хотят установить знак особый. Оттуда их отправили в природоохрану. Там поддержали. Потратили мужчины много времени и денег и имеют на руках все необходимые разрешения. Разработали уникальный знак, всё во всех инстанциях согласовали и через несколько дней этот знак поставят», — рассказал Пименов.

Продюсер отметил, что, если бы не увидел документацию и знак, то не поверил бы в происходящее. Пименов добавил, что как только знак установят, поделится, где он находится.

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