Краснодарский спасатель приютил хомяка, найденного на месте крушения Су-34 в Ейске

На развалинах дома, пострадавшего при крушении военного самолета в Ейске, нашли хомяка. Спасатель забрал грызуна себе и назвал его — Выживший

Хомяка обнаружили 18 октября во время разбора завалов дома, пострадавшего от падения Су-34. Клетка с грызуном стояла в воде на одном из балконов многоэтажки. Спасатель Ейского отряда МЧС решил достать клетку, забрать с собой и передать краснодарским коллегам.

Когда мужчина вынес питомца, все сомневались, жив ли грызун. Животное было в саже и плохо дышало:

«Глаза закрыты, был весь мокрый, грязный, в саже. Наверное, надышался угарными газами, к тому же, промок и замерз. Я сначала на него подул теплым воздухом, а потом положил в перчатку и отнес на солнце. Где-то через полчаса мы пошли посмотреть на него, а он уже совсем отогрелся и пришел в себя. Мы были рады, но правда не знали, что с ним делать, но один из спасателей — Толик — сказал, что заберет домой. Вот теперь хомяк живет в его семье, уже даже хорошо отъелся. Кличку ему дали — Выживший».

Как писали Юга.ру, трагедия в Ейске произошла вечером 17 октября. Военный самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Репортаж с места падения можно почитать здесь.