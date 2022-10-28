В аэропорту Сочи временно отменили онлайн-регистрацию на рейсы двух авиакомпаний

Время регистрации на авиарейсы «Аэрофлота» и «России» в аэропорту Сочи увеличили на 1 час

В работе аэропорта Сочи произошли временные изменения, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» приостановили онлайн-регистрацию на свои рейсы. Это связано с переходом на отечественные системы бронирования и регистрации.

Теперь зарегистрироваться на рейс можно только на стойках в аэропорту. Время оформления увеличено с 3 до 4 часов. Временный порядок будет действовать до 31 октября 2022 года.

В аэропорту Сочи заверили, что технические работы не окажут негативного влияния на работу авиакомпаний и воздушной гавани. Полеты выполняются в обычном режиме и в соответствии с расписанием.

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