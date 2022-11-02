В Ростове проезд в электротранспорте подорожал до 28 рублей. В Краснодаре поездка давно стоит 35 рублей

В Ростове-на-Дону с 1 ноября выросла стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

Так, за билет в городском электротранспорте теперь придётся платить 28 рублей, до этого — 23 рубля. Проект соответствующего постановления разместили на официальном сайте администрации.

Вырастет и экономически обоснованный тариф [сколько люди должны были бы платить, чтобы перевозчик был рентабельным — прим. Юга.ру]. Сейчас он составляет для троллейбуса 25,5 рублей, для трамвая — 34,8 рублей, а станет 41,58 и 46,69 рублей соответственно. Разницу между этим и реальным тарифом перевозчикам выплачивают из бюджета города.

Кроме этого, с 1 ноября сразу на 7 рублей подорожал проезд между Батайском и Ростовом — до 50 рублей.

Напомним, в Краснодаре цены на проезд в общественном транспорте до 35 рублей в январе 2021 года подняли частные пассажироперевозчики. В начале июля 2022-го мэрия увеличила стоимость билета до указанного значения и в муниципальном общественном транспорте.