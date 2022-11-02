В Ростове проезд в электротранспорте подорожал до 28 рублей. В Краснодаре поездка давно стоит 35 рублей

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

В Ростове-на-Дону с 1 ноября выросла стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

Так, за билет в городском электротранспорте теперь придётся платить 28 рублей, до этого — 23 рубля. Проект соответствующего постановления разместили на официальном сайте администрации.

Вырастет и экономически обоснованный тариф [сколько люди должны были бы платить, чтобы перевозчик был рентабельным — прим. Юга.ру]. Сейчас он составляет для троллейбуса 25,5 рублей, для трамвая — 34,8 рублей, а станет 41,58 и 46,69 рублей соответственно. Разницу между этим и реальным тарифом перевозчикам выплачивают из бюджета города.

Кроме этого, с 1 ноября сразу на 7 рублей подорожал проезд между Батайском и Ростовом — до 50 рублей.

Напомним, в Краснодаре цены на проезд в общественном транспорте до 35 рублей в январе 2021 года подняли частные пассажироперевозчики. В начале июля 2022-го мэрия увеличила стоимость билета до указанного значения и в муниципальном общественном транспорте.

Общественный транспорт Ростов-на-Дону Трамвай Транспорт Троллейбус

Новости

В Сочи в тоннеле заблудился медведь
В Краснодаре обманутым дольщикам четырех долгостроев выплатили компенсации
Из Сочи в Стамбул начали летать самолеты «ИрАэро»
В Ростове проезд в электротранспорте подорожал до 28 рублей. В Краснодаре поездка давно стоит 35 рублей
В Новороссийске потратят 6,5 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений
«В месяц 10 штук на всю страну»: смартфоны Huawei исчезают с полок магазинов Краснодара

Лента новостей

Осенний призыв — 2022 стартовал. Отправят ли призывников на спецоперацию?
Вчера, 18:08
Осенний призыв — 2022 стартовал. Отправят ли призывников на спецоперацию?
Отвечаем на главные вопросы
Кавайные игрушки появились в «Пятёрочке»
Сегодня, 15:08
Кавайные игрушки появились в «Пятёрочке»
Их можно получить за покупки
Главное — выдержка
Сегодня, 11:27 Реклама
Главное — выдержка
Как на Кубани производят твёрдые сыры, способные конкурировать с европейскими аналогами

Реклама на сайте