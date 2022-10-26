В Краснодарском крае смартфонами пользуются два из трех пенсионеров

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  • © Изображение пользователя BlurryMe с сайта shutterstock.com
    © Изображение пользователя BlurryMe с сайта shutterstock.com

Жители Краснодарского края старше 60 лет все чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом

Сейчас в крае смартфонами пользуются два из трех пенсионеров. Данными о предпочтениях возрастных абонентов поделились специалисты по big data МегаФона.

За год доля владельцев смартфонов среди пенсионеров выросла с 60 до 66%. Вырос и мобильный трафик немолодых краснодарцев, которые сейчас ежемесячно потребляют более 160 терабайт — это около 35 тыс. эпизодов сериала.

Особенно охотно в онлайн выходят женщины. Их доля среди пользователей 60+ составляет 72%. Кроме того, они используют мессенджеры и соцсети на 44% дольше, чем ровесники-мужчины. По географии в лидерах жители крупных городов края и станиц Крыловская и Кущевская.

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  • Samsung Galaxy A12;
  • Xiaomi Redmi 9A;
  • Xiaomi Redmi 9C NFC;
  • Samsung Galaxy A10;
  • Xiaomi Redmi 9 NFC.

«Число интернет-пользователей среди пенсионеров растет год от года. Статистика показывает, что они активно осваивают технологии: за год потребление трафика на одного пользователя выросло на 10%. Мы, со своей стороны, учитываем их потребности — улучшаем покрытие в малых населенных пунктах, где чаще живет старшее поколение, развиваем сеть дистрибуции, чтобы сим-карту можно было купить в любой точке региона и предлагаем специальные условия на тарифы», — комментирует директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

В салонах МегаФона предоставляют бессрочную скидку 20% на услуги связи по пенсионному удостоверению.

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