В Краснодарском крае смартфонами пользуются два из трех пенсионеров
Жители Краснодарского края старше 60 лет все чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом
Сейчас в крае смартфонами пользуются два из трех пенсионеров. Данными о предпочтениях возрастных абонентов поделились специалисты по big data МегаФона.
За год доля владельцев смартфонов среди пенсионеров выросла с 60 до 66%. Вырос и мобильный трафик немолодых краснодарцев, которые сейчас ежемесячно потребляют более 160 терабайт — это около 35 тыс. эпизодов сериала.
Особенно охотно в онлайн выходят женщины. Их доля среди пользователей 60+ составляет 72%. Кроме того, они используют мессенджеры и соцсети на 44% дольше, чем ровесники-мужчины. По географии в лидерах жители крупных городов края и станиц Крыловская и Кущевская.
В октябре рейтинг гаджетов, наиболее востребованных у старшего поколения, выглядит так:
- Samsung Galaxy A12;
- Xiaomi Redmi 9A;
- Xiaomi Redmi 9C NFC;
- Samsung Galaxy A10;
- Xiaomi Redmi 9 NFC.
«Число интернет-пользователей среди пенсионеров растет год от года. Статистика показывает, что они активно осваивают технологии: за год потребление трафика на одного пользователя выросло на 10%. Мы, со своей стороны, учитываем их потребности — улучшаем покрытие в малых населенных пунктах, где чаще живет старшее поколение, развиваем сеть дистрибуции, чтобы сим-карту можно было купить в любой точке региона и предлагаем специальные условия на тарифы», — комментирует директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.
В салонах МегаФона предоставляют бессрочную скидку 20% на услуги связи по пенсионному удостоверению.