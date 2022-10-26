В Краснодарском крае смартфонами пользуются два из трех пенсионеров

Жители Краснодарского края старше 60 лет все чаще выбирают девайсы с быстрым интернетом

Сейчас в крае смартфонами пользуются два из трех пенсионеров. Данными о предпочтениях возрастных абонентов поделились специалисты по big data МегаФона.

За год доля владельцев смартфонов среди пенсионеров выросла с 60 до 66%. Вырос и мобильный трафик немолодых краснодарцев, которые сейчас ежемесячно потребляют более 160 терабайт — это около 35 тыс. эпизодов сериала.

Особенно охотно в онлайн выходят женщины. Их доля среди пользователей 60+ составляет 72%. Кроме того, они используют мессенджеры и соцсети на 44% дольше, чем ровесники-мужчины. По географии в лидерах жители крупных городов края и станиц Крыловская и Кущевская.