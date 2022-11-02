Хуснуллин: восстановление разрушенной части Крымского моста завершат в декабре

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

2 ноября вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что разрушенную часть Крымского моста восстановят в декабре

Выступая на правительственном часе в Совете Федерации вице-премьер России Марат Хуснуллин заверил, что разрушенную часть Крымского моста восстановят до конца 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность», — сказал вице-премьер.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Он разрушил несколько пролетов переправы. Движение большегрузов по мосту запретили. Их направили на Керченскую паромную переправу, где вскоре образовалась очередь. Дозвонившийся в редакцию Юга.ру дальнобойщик рассказал, что в списке он 1592. 

15 октября Марат Хуснуллин заявлял, что левую часть Крымского моста укрепили и она может пропускать грузовики. Однако движение фур по мосту так и не возобновили.

27 октября в Краснодарском крае ограничили проезд грузовиков направляющих в Крым. Через Керченскую переправу разрешили перевозить только некоторые виды товаров. Остальные большегрузы направили в объезд по маршруту Таганрог — Джанкой.

Крымский мост Правительство Транспорт

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