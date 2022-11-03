«Агрокомплекс» доставит продукты со скидкой на праздничных выходных

4-6 ноября служба доставки интернет-магазина agrokomplexshop.ru будет работать в усиленном режиме

Продукты интернет-магазина уже доступны в городах Краснодар, Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик, Новороссийск, Майкоп, Ростов-на-Дону, Шахты, Ставрополь, Пятигорск и станице Выселки.

В ближайшие длинные выходные (4-6 ноября) в интернет-магазине будут действовать специальные цены на ряд товаров, среди которых сыр Parmesan Gold («Николаевские сыроварни»), колбасы варёно-копчёная «Мраморная» и варёная «Мраморная», колбаски из мраморной говядины для жарки «Чевапчичи», а также колбаса Italiano с фенхелем и чёрным перцем. На сосиски Italiano с сыром будет действовать акция: две пачки можно купить по цене одной. Подробности акций и размер скидок уточняйте на сайте. Количество товара ограничено.

Сейчас в ассортименте agrokomplexshop.ru более 9 тыс. наименований товаров собственного производства «Агрокомплекса» и его партнёров, в том числе непродовольственных. На сайте представлен максимально широкий выбор товаров брендов «Агрокомплекс Выселковский», «Николаевские сыроварни», Labinsk Beef. Совсем скоро станут доступными к заказу сырокопчёные колбасы и деликатесы под новой торговой маркой «Медвёдовские традиции», которые добавят праздничного настроения даже самому обычному дню.

При заказе на agrokomplexshop.ru на сумму от 1500 рублей доставка осуществляется бесплатно. В Краснодаре при использовании альтернативного способа получения товаров — через продуктомат — действует скидка. Заказы принимают с 8 утра до 20 часов вечера, последний заказ можно сделать в 19:30 часов. Время доставки — до двух часов от начала выполнения заказа. Наряду с сайтом работает удобное мобильное приложение.

«Для удобства покупателей в октябре мы обновили сайт. Теперь пользователю станет проще получать информацию о наличии нужных товаров рядом с местом его нахождения. Это уже положительно влияет и на релевантность поиска, и на скорость доставки. Также благодаря доработке сайта стало проще присоединиться к системе лояльности фирменной сети «Агрокомплекс Выселковский» и зарегистрировать карту клиента», — сообщил руководитель интернет-магазина Станислав Глазунов.

По словам Глазунова, интернет-магазин готовится делать своим покупателям уникальные предложения продукции премиального качества. Например, в ноябре планируется запуск проекта по предзаказу мраморной говядины «Labinsk Beef» прямо с производства. Каждый покупатель сможет сделать индивидуальный заказ на высококачественную говядину в необходимом объёме. Для любителей гриль-вечеринок в ассортимент добавят угли, решетки и специи.