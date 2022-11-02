На заводе битума в Армавире произошёл взрыв газа. Два человека погибли

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Утром 2 ноября в Армавире в одном из цехов на заводе «Армбитум», который расположен на территории северной промзоны города, произошёл взрыв газа

Во время сварочных работ начался пожар, сдетонировали пары и ударной волной задело людей. К месту вызова направились подразделения Армавирского пожарно-спасательного гарнизона, которые за несколько минут ликвидировали открытое горение на площади 2 кв. метра. К ликвидации пожара привлекли 23 человека личного состава и 9 единиц техники.

Как сообщает официальный телеграм-аккаунт администрации Армавира, в результате происшествия два сотрудника предприятия скончались от полученных травм. Сейчас на территории завода работает следственная группа.

Как писали Юга.ру, в конце октября в станице Елизаветинской под Краснодаром сгорел автосервис и несколько машин.

Армавир Газ МЧС

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На заводе битума в Армавире произошёл взрыв газа. Два человека погибли
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