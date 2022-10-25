Под Краснодаром сгорел автосервис и несколько машин
В станице Елизаветинской под Краснодаром произошел пожар на СТО
О пожаре в станице Елизаветинской на улице Кубанской стало известно из соцсетей. Очевидцы сообщили, что слышали взрыв, а затем увидели дым. Также по их словам, во время пожара пострадало три автомобиля.
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пожар начался около 12:13. Огонь охватил 500 кв. метров одноэтажного здания. Возгорание полностью потушили в 14:11.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре сгорел ночной клуб «Амбар». По словам очевидцев, произошел взрыв и вылетели стекла. Одного человека госпитализировали.
Вчера, 12:58Власти края сообщили, что в Анапе жителям Херсона вручают российские паспорта
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