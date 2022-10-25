Под Краснодаром сгорел автосервис и несколько машин

Краснодарский край

Распечатать

  • Пожар на СТО под Краснодаром © Кадр из видео пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю
    Пожар на СТО под Краснодаром © Кадр из видео пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В станице Елизаветинской под Краснодаром произошел пожар на СТО

О пожаре в станице Елизаветинской на улице Кубанской стало известно из соцсетей. Очевидцы сообщили, что слышали взрыв, а затем увидели дым. Также по их словам, во время пожара пострадало три автомобиля.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пожар начался около 12:13. Огонь охватил 500 кв. метров одноэтажного здания. Возгорание полностью потушили в 14:11.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре сгорел ночной клуб «Амбар». По словам очевидцев, произошел взрыв и вылетели стекла. Одного человека госпитализировали. 

МЧС Пожары Происшествия

Новости

Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Город Зеро» 1988 года
В заповеднике под Анапой вырубили деревья на 40 млн рублей
В Сочи двое парней ушли в горы и перестали выходить на связь. Поиски идут третий день
Интерактивный Музей российской космонавтики открыли в Новороссийске. Посетители могут провести стыковку космического корабля
В Сочи жители трех микрорайонов остались без воды из-за оползня
Сеть Zara останется в России, но сменит название

Лента новостей

Реклама на сайте