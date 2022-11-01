Почти 600 человек из Херсонской области получили паспорта РФ в Краснодарском крае

Краснодарский край принимает жителей Херсонской области. На сегодняшний день большую часть прибывших разместили в отелях Анапы — 8,8 тыс. человек. Около 800 находятся в Темрюкском районе и еще более 450 — в Туапсе.

Всем приехавшим помогают оформить документы в специальных информационных центрах. Более 2,7 тыс. человек уже подали заявления на получение гражданства. Еще 575 человек уже получили паспорта граждан РФ.

Также прибывшим оформляют СНИЛС, медицинские полисы, банковские карты и сим-карты для телефонов. Детей помогают устроить в детские сады и школы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарский край приехали около 9 тыс. жителей Херсонской области. Приезжающих на поездах встречают волонтеры, а тех, кто едет на личном автомобиле через Крымский мост, консультируют на специальном посту.