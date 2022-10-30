В Краснодаре маршрутка врезалась в троллейбус

Краснодарский край

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  • Последствия ДТП на Красных Партизан 30 октября 2022 г. © Скриншот телеграм-канала «ЧП Краснодара», T.me/chp_krd
    Последствия ДТП на Красных Партизан 30 октября 2022 г. © Скриншот телеграм-канала «ЧП Краснодара», T.me/chp_krd
  • Последствия ДТП на Красных Партизан 30 октября 2022 г. © Скриншот телеграм-канала «ЧП Краснодара», T.me/chp_krd
    Последствия ДТП на Красных Партизан 30 октября 2022 г. © Скриншот телеграм-канала «ЧП Краснодара», T.me/chp_krd

30 октября на улице Красных Партизан в Краснодаре маршрутное такси врезалось в троллейбус, пострадали несколько человек

Сегодня около 16:40 на краснодарской улице Красных Партизан маршрутное такси №75 врезалось в троллейбус №4. По словам очевидцев, водитель автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию и въехал в троллейбус, который стоял на остановке.

«Проводится расследование. Устанавливается количество пострадавших. Водители транспортных средств не пострадали», рассказал порталу 93.RU официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По данным телеграм-канала KubMash, в этом ДТП пострадали 7 человек, в том числе несовершеннолетний. Телеграм-канал «ЧП Краснодара» приводит другую цифру — 9 пострадавших.

Ранее сегодня в Адыгее погибли двое дельтапланеристов, а в Краснодаре вылетевшая на рельсы легковушка на 74 минуты остановила трамвайное сообщение.

 

ДТП Краснодар Общественный транспорт

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