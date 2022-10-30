Два дельтапланериста погибли в Адыгее (ВИДЕО)

Утром 30 октября в Адыгее упал дельтаплан, оба находившихся на борту человека погибли

Мотодельтаплан с двумя людьми на борту потерпел сегодня крушение около 11:10 возле автодороги из станицы Даховской на плато Лаго-Наки. Телеграм-канал «Телетайп №1 Краснодар», а позже и другой — «ЧП Краснодара» — опубликовали видео падения.

По данным управления МЧС Республики Адыгея, после падения мотодельтаплан сгорел. Оба человека, находившихся на борту, погибли на месте. Полиция начала расследование случившегося. К данному моменту установлены личности погибших — управлял дельтапланом житель Адыгеи 1974 года рождения, а пассажиркой была жительница Ростовской области 1979 года рождения.

Ранее на этой неделе эксперты обнародовали заключение, согласно которому причиной падения военного самолета в Ейске стали чайки.