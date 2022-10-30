В Краснодаре встали трамваи на улице Колхозной

Утром 30 октября автомобиль вылетел на трамвайные пути на углу Колхозной и Клинической © Скриншот телеграм-канала «КТТУ», T.me/kttukrd

Утром 30 октября автомобиль вылетел на трамвайные пути на углу Колхозной и Клинической © Скриншот телеграм-канала «КТТУ», T.me/kttukrd

Утром 30 октября из-за автомобильной аварии почти на полтора часа остановилось движение трамваев в районе Чистяковской рощи

Автомобильная авария почти на полтора часа остановила движение трамваев из района Чистяковской рощи в сторону центра. В 10:23 легковой автомобиль вылетел на трамвайные пути на пересечении улиц Колхозной и Клинической, где врезался в опору линии электропередачи и застрял. В результате было остановлено движение трамваев маршрутов №№ 1, 2, 5, 8 и 15 в сторону центра.