В зоне СВО находятся более 3 тыс. мобилизованных казаков

Как написал в своём телеграм-канале атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, они выполняют боевые задачи на Донецком и Херсонском направлениях. Всего добровольцами стали 10 тыс. человек, более 3 тыс. казаков присоединились к спецоперации в рамках частичной мобилизации.



Кроме того, более 11,5 тыс. казаков ВсКО участвуют в охране общественного порядка, защите госграниц, охране объектов государственной и муниципальной собственности, ликвидации последствий ЧС.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае создали два новых казачьих подразделения для участия в СВО. Все бойцы прошли необходимую подготовку, а также получили обмундирование.