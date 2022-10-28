В зоне СВО находятся более 3 тыс. мобилизованных казаков

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Свыше 600 казаков Кубанского, Волжского и Оренбургского войск пополнили ряды добровольческих отрядов «Кубань» и «Ермак»

Как написал в своём телеграм-канале атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, они выполняют боевые задачи на Донецком и Херсонском направлениях. Всего добровольцами стали 10 тыс. человек, более 3 тыс. казаков присоединились к спецоперации в рамках частичной мобилизации.
 
Кроме того, более 11,5 тыс. казаков ВсКО участвуют в охране общественного порядка, защите госграниц, охране объектов государственной и муниципальной собственности, ликвидации последствий ЧС.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае создали два новых казачьих подразделения для участия в СВО. Все бойцы прошли необходимую подготовку, а также получили обмундирование.

Армия Казачество Кубанское казачье войско Частичная мобилизация для СВО

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