Краснодарский край вошёл в число лидеров по количеству сделок на рынке новостроек

Домклик рассказал, как менялись спрос на ипотеку, структура выданных ипотечных кредитов и востребованность льготных программ в августе — сентябре 2022 года

По данным сервиса Домклик, в сентябре 2022 года в ряде регионов России произошёл прирост по количеству выдач ипотеки в сравнении с августом. По числу ипотечных сделок за прошлый месяц Краснодарский край занял 5 место, опередив Санкт-Петербург, Свердловскую область и Татарстан. Всего в Краснодарском крае в сентябре этого года выдали на 18% ипотечных кредитов больше, чем в августе.

Эксперты также проанализировали регионы России по количеству сделок на первичном рынке жилья. Краснодарский край завершил тройку лидеров: доля сделок таких сделок составила 33,5%. Если говорить о наиболее популярных льготных программах, регион вошёл в число лидеров в стране по выдаче кредитов с господдержкой и по программе «Семейная ипотека».

«Сбер сохраняет лидирующие позиции на рынке ипотечного кредитования. Мы предлагаем выгодные и удобные цифровые сервисы. Наши программы оказывают комплексную поддержу по развитию строительства жилья на территории Краснодарского края. Во многом благодаря Сберу тысячи кубанских семей улучшили свои жилищные условия», — рассказала управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.