В Адыгее посчитают количество подвалов, которые могут стать укрытиями

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел первое заседание оперштаба республики, созданного в соответствии с указом президента о введении среднего уровня реагирования. На нем он поручил главам муниципалитетов актуализировать списки укрытий.

Также Кумпилов сказал проверить уровень охраны объектов жизнедеятельности и наладить взаимодействие с РЖД для обеспечения безопасности на железнодорожных вокзалах.

Глава республики отметил, что в регионе стабильная обстановка и решения о закрытии границ субъекта нет. Кумпилов добавил, что меры будут вводиться с учетом текущей ситуации и рисков.

«Все наши действия должны быть согласованными, нельзя допускать перегибов. Важно быть бдительными, но при этом внимательными и чуткими к людям. Работа по обеспечению безопасности не должна нарушать жизнедеятельность региона, а также вызывать лишние эмоциональные всплески и панику у жителей», — добавил глава.

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