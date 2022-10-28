Российские банки планируют установить в Турции терминалы для карт «Мир». Транзакции проведут через посредников

Два российских банка хотят установить за рубежом терминалы для карт «Мир». Начать планируют с Турции и ОАЭ

Один из банков планирует установить терминалы только в Турции, другой — в Турции и ОАЭ, сообщил РБК со ссылкой на источник. О каких банках конкретно идет речь — не уточняется. В дальнейшем терминалы могут появиться и в других дружественных странах.

Один из источников отметил, что в первую очередь терминалы установят в отелях и магазинах. Другой пояснил, что рассматривается возможность обслуживания зарубежных торгово-сервисных предприятий.

Тестирование таких транзакций банки могут проводить уже сейчас. Пока прием карт в POS-терминалах возможен — банк-эквайер должен заключить договор с посредником, а посредник с местом где будет стоять терминал. При проведении платежа средства будут поступать на счет посредника, он конвертирует валюту и перечисляет продавцу.

Несмотря на то, что карты «Мир» в Турции официально не принимают, расплатиться ими там все равно можно, сообщил «Коммерсант». Источник издания в крупном банке рассказал, что в курортных городах стали практиковать перевод с карты на карту. После этого сотрудник с российским счетом переводит деньги на счет магазину или его владельцу. Также многие предприниматели открывают через посредников счета в российских банках и заключают договор эквайрингового обслуживания.

Напомним, в сентябре банки Турции и других стран ближнего зарубежья отказались от платежной системы «Мир». Одной из причин такого решения могли стать вторичные санкции США. Ими американский минфин пригрозил банкам, которые хотели обслуживать российскую платежную систему.