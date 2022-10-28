Российские банки планируют установить в Турции терминалы для карт «Мир». Транзакции проведут через посредников

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    © Коллаж Юга.ру

Два российских банка хотят установить за рубежом терминалы для карт «Мир». Начать планируют с Турции и ОАЭ

Один из банков планирует установить терминалы только в Турции, другой — в Турции и ОАЭ, сообщил РБК со ссылкой на источник. О каких банках конкретно идет речь — не уточняется. В дальнейшем терминалы могут появиться и в других дружественных странах.

Один из источников отметил, что в первую очередь терминалы установят в отелях и магазинах. Другой пояснил, что рассматривается возможность обслуживания зарубежных торгово-сервисных предприятий.

Тестирование таких транзакций банки могут проводить уже сейчас. Пока прием карт в POS-терминалах возможен — банк-эквайер должен заключить договор с посредником, а посредник с местом где будет стоять терминал. При проведении платежа средства будут поступать на счет посредника, он конвертирует валюту и перечисляет продавцу. 

Несмотря на то, что карты «Мир» в Турции официально не принимают, расплатиться ими там все равно можно, сообщил «Коммерсант». Источник издания в крупном банке рассказал, что в курортных городах стали практиковать перевод с карты на карту. После этого сотрудник с российским счетом переводит деньги на счет магазину или его владельцу. Также многие предприниматели открывают через посредников счета в российских банках и заключают договор эквайрингового обслуживания.

Напомним, в сентябре банки Турции и других стран ближнего зарубежья отказались от платежной системы «Мир». Одной из причин такого решения могли стать вторичные санкции США. Ими американский минфин пригрозил банкам, которые хотели обслуживать российскую платежную систему.

Банки карты "Мир" платежные системы

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Российские банки планируют установить в Турции терминалы для карт «Мир». Транзакции проведут через посредников
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