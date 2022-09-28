Банки Турции отказались от платежной системы «Мир». Ранее работу с платежной системой приостановил Узбекистан

Частные банки Турции Bankasi и Denizbank 16 сентября заявили, что приостановили прием карт «Мир». Вслед за ними такое решение приняли три государственных банка.

Турецкий телеканал NTV сообщил, что госбанки приняли такое решение 27 сентября, но официально еще не огласили его. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган поручил проработать альтернативы картам «Мир».

Утром 28 сентября ТАСС сообщил, что госбанки Турции Halkbank и Ziraat bankasi продолжают выдавать наличные с карт «Мир». Еще один госбанк — VakifBank — перестал выдавать наличные с карт «Мир».

Также в Halkbank рассказали РИА «Новости», что ожидают сегодня решения от надзорного органа Турции о прекращении использования системы «Мир». Туристам рекомендуют брать с собой наличные деньги.

Также карты «Мир» перестали принимать в Узбекистане и в некоторых банках Казахстана и Вьетнама. В Таджикистане работу с платежной системой прекратил «Душанбе сити банк». Сообщалось, что это произошло из-за технических неполадок.

Одной из причин отказа от системы «Мир» в странах ближнего зарубежья могут быть вторичные санкции со стороны США. Ими американский минфин пригрозил банкам, которые будут поддерживать российскую платежную систему.

На сайте платежной системы «Мир» нет информации о странах, где принимаются карты системы. В разделе «география» указана только Россия. Раньше там были указаны Турция, Вьетнам, Южная Корея, Армения, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Как писали Юга.ру, авиакомпания Turkish Airline не будет выполнять рейсы в Сочи и Ростов-на-Дону до 31 декабря 2022 года.