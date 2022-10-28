В парк «Краснодар» вернётся «древо жизни»
В конце октября в парке «Краснодар» начали монтировать светящееся «древо жизни»
Вид сверху опубликовал в своём телеграм-канале фотограф Евгений Таранжин. Переливающиеся разными цветами ветви впервые появились в одной из локаций парка в прошлом году. Теперь дерево вновь будет радовать горожан своей красотой.
Как писали Юга.ру, парк «Краснодар» начали подготавливать к зиме. Работники утеплили экзотические деревья и сделали теплицу для Хоризии и Делоникса. Также на клумбах высадили электрический шалфей, который в темноте светится сиреневым цветом.
Ранее в парке в южной части около коридора-перголы появилась конструкция в виде кролика — символа предстоящего года.
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