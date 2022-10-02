В парке «Краснодар» появился новый арт-объект

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Таранжина
    © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Таранжина

В парке «Краснодар» установили новый арт-объект в виде кролика

Предположительно, он светится в темного, и таким образом парк готовят к предстоящему Году кролика. Фотографии с новой достопримечательностью опубликовал 29 сентября в своем телеграм-канале краснодарской фотограф Евгений Таранжин. Конструкция в виде кролика появилась в южной части около коридора-перголы.

Ранее Юга.ру показывали, как выглядит «Японский сад», который откроют в парке «Краснодар». Там будут несколько водоемов, самый большой японский сад за пределами Японии и, скорее всего, ресторан.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Таранжина
    © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Таранжина
  • © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Таранжина
    © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Таранжина
Краснодар парк «Краснодар» Парки

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