В парке «Краснодар» появился новый арт-объект

Предположительно, он светится в темного, и таким образом парк готовят к предстоящему Году кролика. Фотографии с новой достопримечательностью опубликовал 29 сентября в своем телеграм-канале краснодарской фотограф Евгений Таранжин. Конструкция в виде кролика появилась в южной части около коридора-перголы.

Ранее Юга.ру показывали, как выглядит «Японский сад», который откроют в парке «Краснодар». Там будут несколько водоемов, самый большой японский сад за пределами Японии и, скорее всего, ресторан.