Закрытый аэропорт Анапы начнёт проводить экскурсии. Покажут всё, кроме полётов

Краснодарский край

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  • © Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру
    © Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру

Закрытый международный аэропорт Анапы имени Коккинаки 30 октября проведёт экскурсию

Предусмотрены предполётный досмотр, регистрация на борт, получение посадочных билетов, выход на посадку, размещение в салоне пассажирского самолёта, посещение кабины пилота, водяная арка, бортовое питание.

Начало в 13:00. Обязательна предварительная запись. Стоимость билета 1500 рублей, трансфер из Краснодара в Анапу на автобусе — 900 рублей.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции в Украине. После этого на юге России закрыли аэропорты, включая Краснодар, Анапу и Геленджик.

Анапа Аэропорты

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