Закрытый аэропорт Анапы начнёт проводить экскурсии. Покажут всё, кроме полётов

Предусмотрены предполётный досмотр, регистрация на борт, получение посадочных билетов, выход на посадку, размещение в салоне пассажирского самолёта, посещение кабины пилота, водяная арка, бортовое питание.

Начало в 13:00. Обязательна предварительная запись. Стоимость билета 1500 рублей, трансфер из Краснодара в Анапу на автобусе — 900 рублей.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции в Украине. После этого на юге России закрыли аэропорты, включая Краснодар, Анапу и Геленджик.