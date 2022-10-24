Закрытый аэропорт Анапы начнёт проводить экскурсии. Покажут всё, кроме полётов
Закрытый международный аэропорт Анапы имени Коккинаки 30 октября проведёт экскурсию
Предусмотрены предполётный досмотр, регистрация на борт, получение посадочных билетов, выход на посадку, размещение в салоне пассажирского самолёта, посещение кабины пилота, водяная арка, бортовое питание.
Начало в 13:00. Обязательна предварительная запись. Стоимость билета 1500 рублей, трансфер из Краснодара в Анапу на автобусе — 900 рублей.
Напомним, 24 февраля Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции в Украине. После этого на юге России закрыли аэропорты, включая Краснодар, Анапу и Геленджик.
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