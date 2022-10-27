«Собиратор» проведёт субботник, занятие йогой и обмен книгами в Краснодаре
Краснодарский экоцентр «Собиратор» объявил афишу на выходные
Активисты приглашают на субботник 29 октября в Молодёжном микрорайоне Краснодара, рядом со школой № 95 и поликлиникой № 8. Волонтёрам выдадут перчатки и мешки для мусора, а в перерыве угостят чаем и печеньем. Уборка начнётся в 10:00, записаться можно у организатора Михаила 8-918-659-05-44.
30 октября в 09:30 в экоцентре на Одесской, 48 Л пройдёт занятие йогой Айенгара для начинающих. Ведущая — Ольга Юсупова, сертифицированный тренер с опытом преподавания 11 лет. Кроме практической части тренер расскажет о философии йоги. С собой нужна только удобная одежда, весь инвентарь предоставят.
Занятие продлится два часа. Стоимость — 400 рублей, забронировать место можно в соцсетях краснодарского «Собиратора» или у сотрудницы. Вырученные средства направят на содержание экоцентра.
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В воскресенье 30 октября также состоится игровой книжный своп — обмен художественной и нон-фикшн литературой в хорошем состоянии, а также настольными играми, пазлами и картинами по номерам. Активный обмен планируют с 14:00 по 16:00, но гостей ждут и раньше. Вещи для обмена можно принести до мероприятия, в любой день с 12:00 до 20:00.
В 13:00 начнётся лекция об экологичной эксплуатации бумажных книг от хозяйки магазина «Кот учёный».
А с 16:00 можно поиграть в настолки с единомышленниками. Стоимость участия — пожертвование на любую сумму.
Как писали Юга.ру, жителям Краснодара раздадут 10 тыс. саженцев деревьев в рамках экоакции.