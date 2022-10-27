«Собиратор» проведёт субботник, занятие йогой и обмен книгами в Краснодаре

Активисты приглашают на субботник 29 октября в Молодёжном микрорайоне Краснодара, рядом со школой № 95 и поликлиникой № 8. Волонтёрам выдадут перчатки и мешки для мусора, а в перерыве угостят чаем и печеньем. Уборка начнётся в 10:00, записаться можно у организатора Михаила 8-918-659-05-44.

30 октября в 09:30 в экоцентре на Одесской, 48 Л пройдёт занятие йогой Айенгара для начинающих. Ведущая — Ольга Юсупова, сертифицированный тренер с опытом преподавания 11 лет. Кроме практической части тренер расскажет о философии йоги. С собой нужна только удобная одежда, весь инвентарь предоставят.

Занятие продлится два часа. Стоимость — 400 рублей, забронировать место можно в соцсетях краснодарского «Собиратора» или у сотрудницы. Вырученные средства направят на содержание экоцентра.