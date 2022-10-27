Жителям Краснодара раздадут 10 тыс. саженцев деревьев

С 27 октября стартовала экологическая акция «Краснодар — 10 тысяч деревьев». Она проходит уже четвертый год подряд, рассказали в пресс-службе мэрии города.

В этот день администрациям внутригородских округов, депутатам Гордумы, общественным организациями управляющим компаниям передали саженцы деревьев. Затем их передадут горожанам. Узнать об участии в акции можно по телефону: (861) 262-12-52.

Высаживать будут иву, клен, катальпу, гибискус, бересклет, бирючину и дерен белый. Эксперты считают, что эти породы адаптированы к почве и климату Краснодара. Вместе с саженцами жителям дадут рекомендации по высадке и дальнейшему уходу за деревьями.

Еще одна раздача саженцев запланирована в ноябре. В этом году в рамках акции планируют высадить не меньше 25 тыс. деревьев.

Как писали Юга.ру, Краснодар оказался на последнем месте в рейтинге городов-миллионников по зеленым зонам, которые «Роскосмос» посчитал со спутника. Но создавать новые зеленые зоны в городе не планируют. Бюджета хватает только на реконструкцию старых.