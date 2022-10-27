Суд изъял у «Шапсугского чая» 1,5 тыс. гектаров земли

Генпрокуратура РФ выявила нецелевое использование сельхозземель «Шапсугского чая» и нашла на территории незаконные постройки. Ведомство направило в суд иск о прекращении права бессрочной аренды участка, его удовлетворили.

Учредители компании будут обжаловать решение суда и доказывать, что в ходе проверки ведомство допустило нарушения — постройки узаконены, а на арендуемой земле выращивают чай, сообщил «Коммерсант-Кубань».

В иске сказано, что компания не проводила агротехнические и фитосанитарные мероприятия. Из-за этого 50% от общей площади земли заросло сорной растительностью, а территория ведения деятельности арендатором «несоизмеримо мала» по сравнению с площадью земельного массива. Также ведомство считает, что у предприятия маленький штат и недостаточно спецтехники для обработки земель. По данным Генпрокуратуры, у компании есть задолженность по договорам аренды на сумму 890 тыс. рублей.

Директор «Шапсугского чая» Нальбий Иваноков рассказал «Ъ-Кубань», что сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора провели проверку 1,5 тыс. га за один день и без участия руководства компании.

«Не могу сказать, что на всех наших участках все хорошо. Есть у нас чистые от сорняков участки, к примеру, сады фундука, хурмы и чайные плантации. Есть отдаленные участки в горах, которые заросли. Непонятно, каким образом проводилась проверка. Важно подчеркнуть, что у нас около 500 акционеров, и сложившаяся ситуация коснется многих семей», — добавил Иваноков.

Также руководитель отметил, что задолженности по договорам аренды у предприятия не было. По его словам, в иске идет речь о выплатах, которые должны быть закрыты в течение года.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в подобную ситуацию попал «Мацеста чай». Генпрокуратура РФ посчитала, что предприятию передали земли с нарушениями и участок используются не по назначению. Площадь чайных плантаций ГК «Мацеста чай» составляет 170 га.

Также с проблемами столкнулась «Краснополянская косметика». Генпрокуратура посчитала, что владельцы не используют сельскохозяйственный участок по назначению и признала договор аренды на землю недействительным.