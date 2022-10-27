В Геленджике пройдет международная парусная регата, которую должны были провести в прошлом году

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Почти 800 спортсменов примут участие в «Международной 31-й Геленджикской регате», которую отменили в 2021 году из-за коронавируса

В Геленджике 28 октября начнутся международные соревнования по парусному спорту. Участие в них примут около 800 спортсменов из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Спортсмены будут соревноваться в 13 дисциплинах, три их которых — олимпийские. По регламенту, к участию допустят определенные возрастные группы. Возраст яхтсменов составляет от 9 до 23 лет. 

Исполнительный директор Всероссийской федерации парусного спорта Павел Соболев рассказал, что впервые за 30 лет регата пройдет под эгидой Олимпийского комитета России и в статусе международной. По словам организаторов, это улучшит организацию соревнований и качество судейской работы.

В пресс-службе федерации отметили, что соревнования проводят ежегодно в конце октября — начале ноября уже 30 лет. В рамках регаты отбирают спортсменов в сборную команду и на международные соревнования. 

Как писали Юга.ру, в конце сентября в Геленджике прошел международный горный забег «White Bride Ultra Gelendzhik 2022». В нем приняли участие 1500 бегунов из 9 стран.

Геленджик Парусный спорт

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