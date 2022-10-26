Минтранс: Крымский мост откроют для грузового транспорта не раньше декабря

Грузовики поедут по Крымскому мосту в декабре. Сейчас Минтранс активно продвигает альтернативные маршруты

Большегрузы возобновят движение по автомобильной части Крымского моста не ранее 1 декабря. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Минтранса России.

В ведомстве сообщили, что сейчас грузы могут попасть на полуостров тремя способами:

по альтернативному автомобильному маршруту через новые территории;

через Керченскую паромную переправу;

путем перегрузки на железнодорожный транспорт.

Как ранее писали Юга.ру, с 27 октября в Краснодарском крае ограничат движение грузовиков через Керченскую переправу. Такое решение принял Оперштаб, созданный для исполнения указа о среднем уровне реагирования.