В Краснодарском крае обрушилась крыша в школьном спортзале

В поселке Мичуринском обрушилась крыша спортзала школы №3. Сначала упала железобетонная балка, а затем кровля с перекрытиями сообщил телеграм-канал KubMash.

Людей внутри корпуса не было. По данным канала, часть школы считалась аварийной с 2015 года. Детей в спортзал не пускали, они занимались в другом месте. Из-за рухнувшей крыши отключилось электричество. Школьников временно перевели на дистанционное обучение.

В администрации Успенского района журналистке Юга.ру подтвердили случившееся.

Обновление: В краевом оперштабе сообщили, что кроки физкультуры проводят в другом здании школы, где открыт спортивный зал, оснащенный всем необходимым для занятий оборудованием.

Ранее Юга.ру писали, что в Кавказском раойне ветер сорвал крышу школы. А в январе в Северском районе под тяжестью снега провалилась крыша в детском саду.