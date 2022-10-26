В Краснодарском крае обрушилась крыша в школьном спортзале

Краснодарский край

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  • © Скриншот телеграм-канала t.me/kub_mash
    © Скриншот телеграм-канала t.me/kub_mash

В Успенском районе рухнула крыша школьного спортзала. Никто не пострадал

В поселке Мичуринском обрушилась крыша спортзала школы №3. Сначала упала железобетонная балка, а затем кровля с перекрытиями сообщил телеграм-канал KubMash.

Людей внутри корпуса не было. По данным канала, часть школы считалась аварийной с 2015 года. Детей в спортзал не пускали, они занимались в другом месте. Из-за рухнувшей крыши отключилось электричество. Школьников временно перевели на дистанционное обучение.

В администрации Успенского района журналистке Юга.ру подтвердили случившееся. 

Обновление: В краевом оперштабе сообщили, что кроки физкультуры проводят в другом здании школы, где открыт спортивный зал, оснащенный всем необходимым для занятий оборудованием.

Ранее Юга.ру писали, что в Кавказском раойне ветер сорвал крышу школы. А в январе в Северском районе под тяжестью снега провалилась крыша в детском саду.

Происшествия Успенский район Школа

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