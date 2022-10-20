Жители Краснодарского края стали чаще оплачивать коммунальные услуги онлайн

В Краснодарском крае растет число граждан, оплачивающих услуги ЖКХ в онлайн-банке или мобильном приложении — Сбер

С начала 2022 года клиенты Сбера дистанционно оплатили ЖКУ более 27 млн раз. Объём платежей за это время превысил 40 млрд рублей.

«Использование интернет-банкинга позволяет быстро проводить финансовые операции 24 часа в сутки семь дней в неделю, из любого места, где есть доступ к Сети. Это экономит время и силы. В Краснодарском крае количество онлайн-платежей продолжает расти. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число клиентов Сбера, оплачивающих услуги ЖКХ через приложение «СберБанк Онлайн», выросло на 12%», — отметила управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Для оплаты коммунальных услуг клиенты Сбера могут воспользоваться сервисом «Автоплатеж». Его можно подключить в приложении СберБанк Онлайн. При его использовании оплата за ЖКУ будет проводиться автоматически. «Автоплатеж» можно отключить в любой момент. Также доступна оплата коммунальных услуг по QR-коду. Если на квитанции есть QR или штрихкод, то достаточно отсканировать его с помощью приложения СберБанк Онлайн. Длинные реквизиты вводить не придется.