В Краснодарском крае создали новый оперштаб для исполнения указа о среднем уровне реагирования

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Для контроля исполнения указа о среднем уровне реагирования на Кубани создали новый оперштаб

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что согласно указу президента о среднем уровне реагирования, в регионе создали новый оперативный штаб. Руководить им будет глава края. Соответствующий документ разместили на сайте кубанской администрации.

Кондратьев отметил, что в крае сохраняется стабильность во всех сферах, поэтому ограничения не требуются. По его словам, к расширенным полномочиям руководство региона прибегнет только в случае необходимости.

Согласно постановлению о создании оперштаба, в новую структуру вошли начальники краевых ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, военком края, начальник летного училища и отраслевые заместители губернатора. 

Оперштаб будет заниматься вопросами мобилизации экономики, гражданской обороной, защитой от ЧС природного и техногенного характера, а также реализацией мер для удовлетворения потребностей ВС РФ.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодарском крае, Крыму, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе ввели средний уровень реагирования и особый режим. Меры приняли из-за введения военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Безопасность Вениамин Кондратьев

Новости

Закат мобилизации. В Госдуме рассказали о 260 тыс. мобилизованных и попросили отсрочку для отцов двоих детей
В Краснодарском крае создали новый оперштаб для исполнения указа о среднем уровне реагирования
На границе РФ и Грузии уберут мобильные военкоматы
В Краснодарском крае будут заморозки до -2 °С
Полиция Краснодара провела проверку по делу о пытках автомеханика
Краснодар вошел в тройку самых дорогих городов страны, при этом четверть россиян все равно хотели бы провести здесь зиму

Лента новостей

Курорт одного дня
Сегодня, 16:32
Курорт одного дня
Летаем над новой канатной дорогой в Горячем Ключе
«На Кубани очень просто к этому относятся»
Вчера, 13:07
«На Кубани очень просто к этому относятся»
Репортаж из Ейска, где боевой самолет упал на жилой дом
«У нас в Краснодарском крае свои законы?»
Сегодня, 14:32
«У нас в Краснодарском крае свои законы?»
В Новопокровском районе не хотят возвращать домой мобилизованного отца троих детей

Реклама на сайте