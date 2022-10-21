В Краснодарском крае создали новый оперштаб для исполнения указа о среднем уровне реагирования

Для контроля исполнения указа о среднем уровне реагирования на Кубани создали новый оперштаб

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что согласно указу президента о среднем уровне реагирования, в регионе создали новый оперативный штаб. Руководить им будет глава края. Соответствующий документ разместили на сайте кубанской администрации.

Кондратьев отметил, что в крае сохраняется стабильность во всех сферах, поэтому ограничения не требуются. По его словам, к расширенным полномочиям руководство региона прибегнет только в случае необходимости.

Согласно постановлению о создании оперштаба, в новую структуру вошли начальники краевых ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, военком края, начальник летного училища и отраслевые заместители губернатора.

Оперштаб будет заниматься вопросами мобилизации экономики, гражданской обороной, защитой от ЧС природного и техногенного характера, а также реализацией мер для удовлетворения потребностей ВС РФ.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодарском крае, Крыму, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе ввели средний уровень реагирования и особый режим. Меры приняли из-за введения военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.