В Сочи из прорыва трубы без воды могут остаться более 10 тыс. человек

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

4 марта в «Водоканале» Сочи сообщили о коммунальной аварии из-за оползня на улице Декабристов. Там оказался поврежден водопровод

Пресс-служба «Водоканала» Сочи сообщила, что проблемы с водой могут испытывать жители поселков Лоо, Сергей-Поле и Дагомыс — более 10 тыс. человек. Из-за прорыва водопровода (это труба большого диаметра 700 мм) на месте коммунальной аварии затопило часть территории.

Сотрудники «Водоканала» перекроют воду, чтобы полностью опустошить систему. Устранить последствия аварии там планируют поздно вечером 4 марта — около 20:00. Однако после завершения ремонта пройдет время, прежде чем систему снова заполнят водой.

«С целью обеспечения населения питьевой водой будет организовано курсирование спецтранспорта, места которого будут меняться по заявкам от населения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Заявки на подвоз воды можно оставить по номеру телефона горячей линии предприятия: +7 (862) 444-05-05.

Ранее Юга.ру писали, что предыдущая крупная авария на водопроводе в этом районе произошла вечером 15 февраля. Тогда в зону отключения воды также попали более 10 тыс. человек в поселках Лоо, Уч-Дере, Дагомыс, Сергей-Поле и микрорайоне Лазурный берег.

Аварии Водоснабжение Сочи

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