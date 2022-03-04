В Сочи из прорыва трубы без воды могут остаться более 10 тыс. человек

4 марта в «Водоканале» Сочи сообщили о коммунальной аварии из-за оползня на улице Декабристов. Там оказался поврежден водопровод

Пресс-служба «Водоканала» Сочи сообщила, что проблемы с водой могут испытывать жители поселков Лоо, Сергей-Поле и Дагомыс — более 10 тыс. человек. Из-за прорыва водопровода (это труба большого диаметра 700 мм) на месте коммунальной аварии затопило часть территории.

Сотрудники «Водоканала» перекроют воду, чтобы полностью опустошить систему. Устранить последствия аварии там планируют поздно вечером 4 марта — около 20:00. Однако после завершения ремонта пройдет время, прежде чем систему снова заполнят водой.