В Сочи из прорыва трубы без воды могут остаться более 10 тыс. человек
4 марта в «Водоканале» Сочи сообщили о коммунальной аварии из-за оползня на улице Декабристов. Там оказался поврежден водопровод
Пресс-служба «Водоканала» Сочи сообщила, что проблемы с водой могут испытывать жители поселков Лоо, Сергей-Поле и Дагомыс — более 10 тыс. человек. Из-за прорыва водопровода (это труба большого диаметра 700 мм) на месте коммунальной аварии затопило часть территории.
Сотрудники «Водоканала» перекроют воду, чтобы полностью опустошить систему. Устранить последствия аварии там планируют поздно вечером 4 марта — около 20:00. Однако после завершения ремонта пройдет время, прежде чем систему снова заполнят водой.
«С целью обеспечения населения питьевой водой будет организовано курсирование спецтранспорта, места которого будут меняться по заявкам от населения», — говорится в сообщении пресс-службы.
Заявки на подвоз воды можно оставить по номеру телефона горячей линии предприятия: +7 (862) 444-05-05.
Ранее Юга.ру писали, что предыдущая крупная авария на водопроводе в этом районе произошла вечером 15 февраля. Тогда в зону отключения воды также попали более 10 тыс. человек в поселках Лоо, Уч-Дере, Дагомыс, Сергей-Поле и микрорайоне Лазурный берег.