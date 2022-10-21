Жители Херсонской области приезжают поездами, их размещают в санаториях, преимущественно в Анапе. Также в регионе готовы принимать жителей, приезжающих на машинах. Для них тоже подготовили места размещения. Ранее на встрече с жителями Запорожской и Херсонской областей Кондратьев подчеркнул, что регион готов принять столько людей, сколько понадобится.

«Всех прибывших размещаем в пунктах временного проживания, организованных в наших здравницах. Там созданы комфортные условия, питание. Кроме того, оказываем необходимую помощь, помогаем с восстановлением документов, а всем желающим — с трудоустройством», — рассказал Кондратьев.

Пресс-служба краевой администрации сообщила об этом на фоне эвакуации, начавшейся около недели назад. Тогда глава временной гражданской администрации Херсонской области предложил ее жителям уезжать в другие регионы РФ. Эвакуацию он обосновал референдумами 23-27 сентября. Ранее пресс-секретарь президента говорил, что РФ воспримет актом агрессии удары Украины по присоединенным территориям.