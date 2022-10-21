В Краснодарский край эвакуировали 3200 жителей Херсонской области. В указе о военном положении это называется «временным отселением»
20 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о мигрантах, приезжающих из-за эвакуации Херсонской области
Жители Херсонской области приезжают поездами, их размещают в санаториях, преимущественно в Анапе. Также в регионе готовы принимать жителей, приезжающих на машинах. Для них тоже подготовили места размещения. Ранее на встрече с жителями Запорожской и Херсонской областей Кондратьев подчеркнул, что регион готов принять столько людей, сколько понадобится.
«Всех прибывших размещаем в пунктах временного проживания, организованных в наших здравницах. Там созданы комфортные условия, питание. Кроме того, оказываем необходимую помощь, помогаем с восстановлением документов, а всем желающим — с трудоустройством», — рассказал Кондратьев.
Пресс-служба краевой администрации сообщила об этом на фоне эвакуации, начавшейся около недели назад. Тогда глава временной гражданской администрации Херсонской области предложил ее жителям уезжать в другие регионы РФ. Эвакуацию он обосновал референдумами 23-27 сентября. Ранее пресс-секретарь президента говорил, что РФ воспримет актом агрессии удары Украины по присоединенным территориям.
Кондратьев отчитался о беженцах, принятых Кубанью, незадолго до сообщений российских государственных СМИ о ракетном ударе Вооруженных сил Украины по переправе через Днепр в Херсоне. Из-за обстрела погибло 4 человека, 13 пострадали.
18 октября новый командующий российскими войсками спецоперации Сергей Суровикин назвал напряженной обстановку в зоне СВО и не исключил «самые непростые решения». Эвакуацию из Херсона он объяснил так:
«На данном направлении сложилась непростая ситуация. Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры <…> В городе затруднен подвоз продуктов питания, наблюдаются проблемы с водо- и электроснабжением».
Как сообщали Юга.ру, 19 октября Путин объявил в Херсонской, Запорожской областях и ЛДНР «военное положение». В том числе оно допускает «временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений».
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