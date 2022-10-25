На «Роза Хутор» пройдёт форум «Горы. Туризм. Бизнес»

С 31 октября по 3 ноября 2022 года представители 60 курортов, инвесторов и государства встретятся в горах Сочи для обсуждения новых сценариев развития отдыха в России

31 октября — 03 ноября 2022 на «Роза Хутор» и других курортах горного кластера Сочи состоится международный форум по развитию горнолыжного отдыха, внутреннего туризма и поддержке бизнеса в новых реалиях «Горы. Туризм. Бизнес». Туристические объекты, государство и инвестиционные группы объединят усилия ради общих целей — разработать новые сценарии развития отрасли в сложные времена и определить векторы развития на ближайшую перспективу.

Главная инициатива форума — запустить новые законодательные проекты для развития и поддержки отраслей туризма и горнолыжного отдыха в России. Для этого в рамках форсайт-сессии «Бизнес и государство» организуют прямой диалог с представителями Минэкономразвития, корпорации Туризм.РФ, депутатами Госдумы, представителями Росконгресса, АО «Кавказ.РФ», Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Ключевое событие форума — презентация стратегических территориальных и отраслевых проектов развития с целью привлечения партнеров и инвестиций. Свои проекты представят ГК «Интеррос», ООО «Мантера-групп», АО «Газпром», «Союзмультфильм» с проектом «Союзмультпарк», курорт «Манжерок», спортивно-туристический кластер «Игора», ГЛК «Аджигардак», ГЛК «Солнечная долина», спортивно-туристический комплекс «Воробьёвы горы», «Парки России», АО «Корпорация Туризм.РФ» и многие другие.

Три принимающих курорта — «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна» — расскажут об основных бизнес-направлениях деятельности, возможностях и условиях для партнеров, а также проведут экспертные экскурсии по ключевым туристическим объектам. Ожидается, что в форуме поучаствуют около 60 курортов России.

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В образовательной программе 4 основных направления: маркетинг территорий и туристических продуктов в новых условиях;

проведение мероприятий для привлечения дополнительного гостевого потока;

тренды развлечений на курортах;

российские инновации и импортозамещение. Для всех участников организуют индивидуальные консультации по вопросам маркетинга без допрасходов, безопасности и юридического сопровождения. Будет работать выставка горнолыжной индустрии, оборудования для развлечений и туризма, пройдут мероприятия для специалистов горнолыжной отрасли.

Место проведения деловой программы — многофункциональный концертный комплекс «Роза Холл».

Четырехдневный форум «Горы. Туризм. Бизнес» будет интересен: руководителям и специалистам индустрии горнолыжного отдыха, туризма и развлечений;

инвестиционным компаниям и частным инвесторам, владельцам и топ-менеджменту крупных горнолыжных курортов и комплексов, туристических, развлекательных и спортивно-развлекательных кластеров России и СНГ;

основателям проектов и перспективных стартапов рынка развлечений, туризма, горнолыжных комплексов;

производителям и поставщикам горнолыжного инвентаря и оборудования, оборудования для парков, игровых и уличных зон, аттракционов, спортивной экипировки и многим другим.

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Участники смогут: привлечь инвесторов в свои проекты;

посетить или принять участие в работе выставки, где будут представлены отраслевые решения для горнолыжных комплексов, индустрии развлечений и туризма;

пообщаться и обменяться идеями с инвесторами, представителями институтов развития и коллегами в неформальной обстановке;

выбрать наиболее перспективные и привлекательные проекты динамично развивающихся индустрий развлечений, горнолыжного отдыха и туризма;

найти возможных партнеров для уже существующих проектов;

получить информацию о лучших инвестиционных идеях рынка и об отраслях с высоким потенциалом развития в ближайшие годы.

Событие состоится при поддержке Туризм.РФ, Минпромторга, Комитета Госдумы по физической культуре и спорту, Национального конгресс-бюро, Черноморского конвеншн-бюро. Организаторы форума — ГК Sport B2B и Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервиса.