Электромобили, чат-бот и Wi-Fi на пляже. Как отели Сочи справлялись с потоком туристов в 2022 году — спросили у крупной гостиничной сети

С начала года до конца августа на Кубани отдохнули 11,2 млн человек, сообщила пресс-служба Краснодарского края. В лидерах — пляжи Сочи, Анапы и Геленджика. Отели Черноморского побережья были заполнены на 90,3%.

Юга.ру спросили у гостиничной сети «Грейс» в Сочи, какие услуги и технологии помогали персоналу справляться с экстремальным турпотоком и пользовались наибольшей популярностью у гостей.

Каким был летний сезон — 2022 в Сочи По данным МТС, большая часть туристов прибывала на курорты Краснодарского края на личном авто и лишь 6% — на поездах. Мужчин и женщин среди них было примерно поровну. При этом бездетных гостей — вдвое больше. Чаще всего в крае отдыхали люди от 35 до 44 лет.

Аэропорт Сочи остался единственным полноценным транспортным хабом на юге России. В штатном режиме работало и ж/д-сообщение. Высокий курортный сезон в городе стартовал ещё в начале мая, а в августе город встретил уже 5-миллионного туриста.

В этом году сеть отелей all inclusive в Сочи расширили до 18 объектов, а малые средства размещения объединили под брендами управляющих компаний. На пляжах работали кинотеатры под открытым небом, сеть экотроп в горах увеличили до 150 км. В Дагомысе открыли экопляж. Сочинские здравницы подготовили 15 новых программ восстановления, а рестораторы по максимуму использовали локальные продукты в меню. Обо всём этом в своём телеграм-канале рассказал мэр города Алексей Копайгородский.

По данным сервиса бронирования МТС Travel, средняя стоимость номера в сочинской гостинице за ночь составила 6,9 тыс. рублей в июне-августе 2022-го против 5,4 тыс. рублей за тот же период в 2021 году. Туристы отдыхали в городе в среднем 3,5 дня.

«Более оживлённым традиционно был прибрежный кластер. Лето — это обычно более семейный отдых — родители с детьми. Спрос по номерам очень разный, всё зависит от бюджета гостя. В первую очередь спросом пользуются отели с богатой инфраструктурой внутри — например, с рестораном, бассейном или спа-зоной. Также гости интересуются, есть ли на территории развлечения для детей, свой пляж на побережье. Важно, насколько удобно расположен отель, его близость к морю, городской инфраструктуре, достопримечательностям», — говорят в пресс-службе сети отелей «Грейс».

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Какой пароль от Wi-Fi? Кому-то важно выложить фото из отпуска в соцсети, кто-то хочет вечером посмотреть фильм, а кому-то просто важно оставаться на связи с близкими. Заселяясь, гости первым делом узнают пароль от интернета. Услуга кажется самой базовой и простой, но от её качества иногда сильно зависит впечатление об отдыхе в отеле.

«Мы постоянно работаем над качеством и скоростью Wi-Fi для гостей. Бесплатный доступ в интернет есть в каждом отеле — и на всей территории, и в номерах. Мы используем Wi-Fi от МТС в отеле «Грейс Горизонт», в тестовом режиме внедряем услугу предавторизации в интернете и облачную платформу для резервных копий серверной инфраструктуры того же оператора», — рассказали в пресс-службе сочинской сети отелей «Грейс».

По словам представителя МТС, более 50% представителей гостинично-ресторанного бизнеса на курортах Краснодарского края используют Wi-Fi МТС для своих гостей. Компания организует общественный доступ к интернету для сегмента HoReCa с обязательной идентификацией. Владелец бизнеса с публичной сетью Wi-Fi по закону обязан передать информацию о каждом пользователе оператору связи, а тот, в свою очередь, — уполномоченным госорганам. Чаще всего гостей идентифицируют по смс или звонку на мобильный, а иногда — через учётную запись на портале госуслуг.

Бесплатный доступ в интернет по Wi-Fi в Сочи, как сообщала местная администрация, организовали даже на городских пляжах.

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Ответили в личку

Крупные сервисы бронирования вроде Booking.com приостановили свою работу в России. Чтобы узнать свободные даты для заселения, рассчитать стоимость или выбрать номер, гости, как правило, идут на сайт отеля. В мае на туристическом портале VisitSochi заработала собственная система бронирования.

Кстати, теперь на локальные туристические сайты можно добавить бесплатный модуль бронирования отелей, разработанный МТС Travel. Регионы при этом будут получать комиссию от 6% от стоимости оплаченного бронирования. IT-решение, с одной стороны, повысит удобство туристических сайтов, с другой — создаст дополнительный доход для развития регионального туризма.

Сами же отели помимо сайтов, активно используют популярные мессенджеры или соцсети. Это удобно, но такой способ нравится далеко не всем — кого-то пугает, что страница в соцсети или канал в телеграм могут оказаться фейковыми, а кто-то попросту не хочет писать со своего личного аккаунта.

«На нашем общем сайте можно забронировать номера во всех отелях группы «Грейс» (сейчас их 17). Плюс, у каждого отеля есть свой официальный сайт с полной информацией и группа во «ВКонтакте». Забронировать номер можно любым удобным способом. Менеджеры отдела бронирования всегда помогут подобрать лучший вариант», — отметили в пресс-службе сети отелей «Грейс».

Некоторые отели встроили на свой сайт бота — он отвечает на самые популярные вопросы, подсказывает, какие нужны документы, помогает выбрать и забронировать нужный номер или передает контакт менеджеру.

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Не забавы ради, а экологии для В Год экологии в Сочи тестируют городские электробусы разных производителей и электротакси для туристов. К объектам Олимпийского наследия, паркам и музеям на федеральной территории Сириус гостей отвезут электромобили Tesla и JAC.

«Электробус «КАМАЗ» на одном заряде проходит до 70 километров. И заряжается отечественный экотранспорт быстро: всего за 20-30 минут на базе «Сочиавтотранса» на Голенева. Тестирование модели продолжаем, собираем мнения пассажиров, водителей и механиков», — написал мэр Сочи в своём телеграм-канале.

К летнему сезону в городе увеличили число поездов РЖД, запустили дополнительные ночные автобусы, сделали парковки для экскурсионного транспорта. Ну и конечно, никто не отменял столь любимые в южных городах самокаты. А пользователи МТС Premium могут брать электрические девайсы в аренду с существенной скидкой.

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А можно всё посмотреть? По приезду в отель гости, как правило, оглядываются, рассматривают буклеты на стойке регистрации. Что интересного посмотреть, как туда добраться, где поесть — хочется узнать всё сразу и не тратить время на поиск в нескольких источниках.

Ещё в 2021 году в Сочи оцифровали все сервисы и развлечения для гостей на портале Visit Sochi. «Всё в одном месте — туробъекты, кафе, рестораны, гостиницы, маршруты, транспорт. Сейчас дополнительно разрабатывается программа лояльности для туристов. Уверен, приложение поможет нашим гостям провести здесь качественный отдых и обязательно запланировать новый», — написал мэр города в своём телеграм-канале.

Кстати, знаменитый Сочинский «Дендрарий» тоже оцифровали. Перед началом курортного сезона МТС запустила виртуальный аудиогид, которым может бесплатно воспользоваться любой посетитель «Дендрария», имеющий смартфон.

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«Ультра все включено» На краевом совещании туристической отрасли в декабре 2021 года рассказали, что по данным туроператоров и агрегаторов услуг, более 60% отдыхающих запрашивают «всё включено». Чтобы импортозаместить качественный сервис и сделать покупку путёвок более понятной, в Краснодарском крае разработали стандарт оказания услуг «все включено» и «ультра все включено».

«Стандарт разработан с учетом опыта мировых лидеров в сфере «всё включено» по модели услуг «Турция+Греция». При этом мы учли особенности Краснодарского края — социокультурные, ландшафтные, этнические, гастрономические. Для его разработки мы проанализировали 125 отелей мира, которые максимально востребованы у российских туристов, — отметила врио министра курортов Мария Золотухина.