Летчик, погибший при крушении Су-30 в Иркутске, выпускник краснодарского авиационного института

В Иркутске 23 октября во время испытательного полета потерпел крушение военный истребитель Су-30. Самолет упал на двухэтажный дом. В момент трагедии в нем никого не было. Оба пилота погибли.

По данным РИА «Новости», пилоты не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора из-за потери сознания в полете. Причиной гибели экипажа мог стать остаток азота в кислородных баллонах

Следственный комитет называет две причины крушения самолета: отказ техники и ошибку пилотирования. В ведомстве отметили, что Су-30 принадлежал авиапредприятию и выполнял испытание без боекомплекта. Местные жители рассказали, что во время падения истребитель «крутился, как бочка», а потом появился дым.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев написал в своем телеграм-канале, что один из пилотов — майор Виктор Крюков — выпускник краснодарского военного авиационного института (сейчас Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А.К. Серова — прим. редакции).

Виктор Крюков был летчиком второго класса, летчиком-испытателем 3 класса. Выполнял испытательные полеты в Ахтубинске, затем переехал в Иркутскую область и продолжил летать там.

«Сослуживцы говорят, что Виктор Викторович был жадный до полетов. Самолеты были его жизнью. Настоящий ас», — написал Кобзев.

Как писали Юга.ру, 17 октября в Ейске разбился Су-34. Самолет упал рядом с многоквартирным домом. Пилотам удалось катапультироваться, они живы. По последним данным, жертвами трагедии стали 15 человек, еще 43 — пострадали.