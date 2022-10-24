В Краснодаре появится новая школа на 1550 мест

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

В этом году в Краснодаре в районе улицы Героя Яцкова начнут строить новую школу

Новое учебное заведение рассчитано на 1550 мест. Согласно документам, в трёхэтажном здании будет 62 классных помещения, медицинский кабинет, столовая, спортивные залы, актовый зал, кабинет педагога-психолога и библиотека. Помимо кабинетов для традиционных предметов, планируется построить места для занятий эстетическим воспитанием, естествознанием и светской этикой.

Читайте также:

На прилегающей территории разместят физкультурно-спортивную зону, площадку для отдыха и место для проведения торжественных мероприятий. Строительство нового учебного заведения в микрорайоне Губернский позволит разгрузить существующую школу № 102, которая не смогла в этом году принять всех желающих детей.

Как рассказал во время еженедельного аппаратного совещания заместитель главы города Артем Аганов, сдать в эксплуатацию учебное учреждение планируют к 1 сентября 2024 года.

Как писали Юга.ру, в Пашковском микрорайоне Краснодара собираются построить новую школу на 1,5 тыс. мест. Это будет трёхэтажное здание, рассчитанное на 62 класса начального и среднего образования.

Дети Краснодар Образование Школа Школьники

Новости

Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае дожди, а на Красной Поляне уже выпал снег
Мобилизованный отец троих детей из Ростовской области погиб в зоне СВО
Закрытый аэропорт Анапы начнёт проводить экскурсии. Покажут всё, кроме полётов
Летчик, погибший при крушении Су-30 в Иркутске, выпускник краснодарского авиационного института
Пенсионер из Сочи трижды раздавал пацифистские листовки. Против него возбудили уголовное дело
В Краснодаре появится новая школа на 1550 мест

Лента новостей

Электромобили, чат‑бот и Wi‑Fi на пляже
Сегодня, 10:45
Электромобили, чат‑бот и Wi‑Fi на пляже
Как отели Сочи справлялись с потоком туристов в 2022 — спросили у крупной гостиничной сети
Пенсионер из Сочи трижды раздавал пацифистские листовки
Сегодня, 15:43
Пенсионер из Сочи трижды раздавал пацифистские листовки
Против него возбудили уголовное дело
Причиной падения Су-34 в Ейске могли стать чайки
Сегодня, 12:08
Причиной падения Су-34 в Ейске могли стать чайки
Эксперты считают, что негативную роль сыграла и застройка

Реклама на сайте