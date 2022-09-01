«На линейку 1 сентября ребёнок не пошёл». Что будут делать родители, чьим детям в Краснодаре отказали в зачислении в ближайшую школу

1 сентября в Краснодаре в первые классы пошли 23 тыс. детей. Однако без мест в школе № 102 в микрорайоне Губернский остались несколько сотен будущих учеников. Из более чем 600 заявлений от родителей первоклассников приняли только 245. Остальные — должны были обратиться в департамент образования, чтобы подобрать другое учреждение. Похожая ситуация с зачислением в школу № 104.

Юга.ру связались с родителями, чьим детям отказали, и узнали, что они планируют делать. Одни смирились и пошли в школу в другой район, другие — выбрали домашнее образование, а кто-то будет судиться за право ребёнка учиться по прописке.

«У нас не было выбора. Места нет, хоть мы и живём по прописке рядом со школой. Пришли в начале августа уточнить по поводу семейного образования, к нам вышла заместитель директора, но никакой информации не предоставила. Сказала прийти повторно после 5 сентября. Возможно, нам дадут учебники», — Анна Акушева узнала в начале июля, что её ребёнка не приняли в учебное заведение, которое буквально расположено под окнами дома.

Женщина писала жалобу на сайт Кремля, но её перенаправили в Краснодарский край. Здесь просто сказали искать места в других районах: школах № 78, 11 и 17-Ф.

Анна вместе с мужем решили, что возить ребёнка за 4 км от дома не готовы и, что выберут домашнее обучение, а в школе дочь будет сдавать аттестацию.

«Мы числиться там не будем, на линейку 1 сентября ребёнок не пошёл. Я уже договорилась с учительницей, которая работает в школе № 104, она будет заниматься с моим ребёнком», — рассказала Акушева.

Форму и необходимые учебные принадлежности Анна для дочери заранее не покупала — ждали окончательного решения.

«Возможно, кто-то переедет и заберёт документы [в течение года]», — надеется Анна.