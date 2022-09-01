«На линейку 1 сентября ребёнок не пошёл». Что будут делать родители, чьим детям в Краснодаре отказали в зачислении в ближайшую школу
1 сентября в Краснодаре в первые классы пошли 23 тыс. детей. Однако без мест в школе № 102 в микрорайоне Губернский остались несколько сотен будущих учеников. Из более чем 600 заявлений от родителей первоклассников приняли только 245. Остальные — должны были обратиться в департамент образования, чтобы подобрать другое учреждение. Похожая ситуация с зачислением в школу № 104.
Юга.ру связались с родителями, чьим детям отказали, и узнали, что они планируют делать. Одни смирились и пошли в школу в другой район, другие — выбрали домашнее образование, а кто-то будет судиться за право ребёнка учиться по прописке.
«У нас не было выбора. Места нет, хоть мы и живём по прописке рядом со школой. Пришли в начале августа уточнить по поводу семейного образования, к нам вышла заместитель директора, но никакой информации не предоставила. Сказала прийти повторно после 5 сентября. Возможно, нам дадут учебники», — Анна Акушева узнала в начале июля, что её ребёнка не приняли в учебное заведение, которое буквально расположено под окнами дома.
Женщина писала жалобу на сайт Кремля, но её перенаправили в Краснодарский край. Здесь просто сказали искать места в других районах: школах № 78, 11 и 17-Ф.
Анна вместе с мужем решили, что возить ребёнка за 4 км от дома не готовы и, что выберут домашнее обучение, а в школе дочь будет сдавать аттестацию.
«Мы числиться там не будем, на линейку 1 сентября ребёнок не пошёл. Я уже договорилась с учительницей, которая работает в школе № 104, она будет заниматься с моим ребёнком», — рассказала Акушева.
Форму и необходимые учебные принадлежности Анна для дочери заранее не покупала — ждали окончательного решения.
«Возможно, кто-то переедет и заберёт документы [в течение года]», — надеется Анна.
Коренной краснодарец Максим сообщил журналисту Юга.ру, что всё же записал ребёнка школу № 17-Ф.
«Мы сделали всё, что смогли, но оставлять ребёнка без школы вообще не можем себе позволить. Из тех, кого я знаю, никому не удалось добиться зачисления. Есть ограниченное количество родителей, которые будут до последнего ждать, но я уже интерес к чату потерял, деталей не знаю», — говорит Максим.
Другую родительницу — Татьяну Безугляк — № 17-Ф не устраивает.
«С нами незаконно так поступать. Нам обязаны дать место в школе, которая находится не далее 800 м от дома. Учебное заведение № 102 подходит под эти параметры, все остальные — нет. Свет клином сошёлся на 17-Ф, но я не буду водить туда ребёнка. До неё сделали фейковый школьный автобус, который по факту общественный транспорт, мои лично проблемы он никак не решает», — добавила Татьяна.
В пресс-службе мэрии Краснодара 30 августа сообщили, что с 1 сентября в городе будет работать новый автобусный маршрут № 91 «Ул. Семигорская — ул. им. Академика Королёва». На маршруте восемь автобусов с 7:00 до 20:05. В часы пиковых нагрузок интервал движения должен быть не более 10 минут. Схему движения организовали вблизи школ № 17-Ф, 104 и 102. Их ученики получили проездные билеты на 50 поездок в месяц.
«По сути это будет маршрутка, которую ещё не запустили, дорогу для которой не сделали. Автобус для меня не выход, ребёнок боится ездить один в общественном транспорте. А пешком идти час через поля и стройки. В дождливые дни там всё затапливает, проехать невозможно, не то что пройти. И нападают в этом районе на людей, уже были инциденты», — рассказала Безугляк.
По словам Татьяны, администрация школы отвергает все варианты урегулирования ситуации, которые предлагают родители первоклассников. Например, купить дополнительные парты.
«Ждём зачисления с 1 по 5 сентября, потом будем судиться. По факту к 1 сентября ребёнок остаётся без школы»
Татьяна Безугляк
Александра Терс — мама будущего первоклассника — рассказала, что отвозить его в другой район утром и забирать после уроков не может, а отпускать на общественном транспорте одного — боится. Женщина тоже намерена отстаивать права и интересы в суде.
«Если не возьмут в школу № 102, значит мой ребёнок остаётся без образования в этом учебном году», — говорит Александра.
«Государство не просило нас рожать, но бороться мы не перестанем! Звенят звонки на праздничных линейках, но только не для наших детей. Нашим детям отказали в доступном бесплатном образовании»
Александра Терс
Елена — мама еще одного первоклассника, которого не зачислили в школу № 102. Она уверена, что пора переиздать законы о порядке приёма детей в сады и школы. Чтобы приоритет был у тех, кто живёт рядом с учебными заведениями, воспитывается в неполных семьях или у чьих родителей нет личного транспорта.
«Вот уже как месяц просыпаюсь и засыпаю с мыслями, чтобы все причастные, в том числе * (малокомпетентные — прим. ред.) краснодарские власти со своими отпрысками, мучались, как многие оказавшиеся в такой же вопиющей несправедливой ситуации, как я. И этих * * (лиц, приехавших в г. Краснодар из других регионов, в том числе с территорий ДНР и ЛНР) забирают в Москву пусть себе. Кроме Губернского нет в Краснодаре места!?», — эмоционально заключила женщина.
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