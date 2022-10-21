На выходных в краснодарском «Собираторе» пройдут бесплатная лекция и благотворительный мастер-класс

Экоцентр «Собиратор» анонсировал мероприятия, которые пройдут на выходных.

22 октября гостей научат наводить порядок: грамотно хранить нужные вещи и вовремя избавляться от ненужных. Бесплатную лекцию проведёт специалистка агентства экологичного расхламления и организации пространства «Сезон порядка» Анастасия Мартыненко. Начало в субботу в 14:00 , вход по регистрации.