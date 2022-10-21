На выходных в краснодарском «Собираторе» пройдут бесплатная лекция и благотворительный мастер-класс
22 и 23 октября краснодарцев научат создавать свечи и наводить порядок
Экоцентр «Собиратор» анонсировал мероприятия, которые пройдут на выходных.
22 октября гостей научат наводить порядок: грамотно хранить нужные вещи и вовремя избавляться от ненужных. Бесплатную лекцию проведёт специалистка агентства экологичного расхламления и организации пространства «Сезон порядка» Анастасия Мартыненко. Начало в субботу в 14:00, вход по регистрации.
23 октября в «Собираторе» научат делать свечи из вощины. Их предлагают самостоятельно скатать, ароматизировать травами и эфирными маслами, украсить. Набор из трёх свечей можно забрать домой. Кроме того, гостям расскажут об истории и традициях свечного дела, особенностях материалов. Начало мероприятия — в воскресенье в 13:00. Участие стоит 600 рублей, деньги пойдут на оплату расходников и нужды экоцентра. Забронировать место на мастер-классе можно после оплаты по QR-коду ниже и сообщения организаторам.
На выходных в Краснодаре ожидаются заморозки до -2 °С. Тем, кого холода не выпустят из дома, предлагаем полетать над Горячим Ключом с Юга.ру.