В Краснодарском крае будут заморозки до -2 °С

Краснодарский край

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  • © Фото Chris Lawton с сайта unsplash.com
    © Фото Chris Lawton с сайта unsplash.com

Синоптики предупредили жителей Краснодарского края о непогоде 22-23 октября

В Краснодаре на выходных 22-23 октября будет 14-18 °С, ночью 3-5 °С. В субботу и воскресенье в городе будет облачно, без осадков. Ветер 2-3 м/с, по утрам туман.

По краю синоптики краевого гидрометцентра 22 октября осадков не обещают. Будет переменная облачность и туман. Температура воздуха ночью составит 1-6 °С, в юго-восточных предгорных района -2…+3 °С. Днем столбик термометра поднимется до 11-16 °С. 

В воскресенье местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит 0-5 °С, днем 14-19 °С.  Ветер южный 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. 

На Черноморском побережье переменная облачность. В ночь на 22 октября пройдет небольшой дождь, днем 22-23 октября без существенных осадков. Ветер северный с переходом на южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 °С, днем 13-18 °С. 

Ранее Юга.ру писали, что в крае похолодало и прошли дожди с мокрым снегом. Однако, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, тепло еще может вернуться. Повышение температуры до +20°C синоптики прогнозируют в начале следующей недели.

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