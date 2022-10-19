«Их отправили в какую-то военную академию в Краснодаре. Они простояли около неё до 21:00 под дождём, никто их не принял, повезли на «девятку» [пункт отбора на военную службу — прим. Юга.ру]. Там они пробыли два дня, форму им выдали. Потом отправили в Майкоп, где он пробыл до 6 октября. В какие инстанции я бы не обращалась, в том числе в Министерство обороны, все мне говорят: «А что вы хотите, он военнообязанный», — рассказала журналистке Юга.ру Людмила Бердыченко.

По словам матери Людмилы, 21 сентября его вызвали в кабинет местной администрации военного комиссариата города Ейска, Ейского и Щербиновского районов. Повестку ему на руки не дали, сказали только поставить подпись в какой-то книге, что тот и сделал. 22 сентября в 6:00 родители отвезли Игоря в некий пункт в станице Старощербиновской. Медкомиссия не проводилась.

Игорь проходил срочную службу под Таганрогом, вернулся из армии четыре года назад. По словам женщины, база была новая, призывники занимались только её благоустройством.

«Ни снарядов, ни ружья он в руках не держал. Военные машины были в чехлах, Игорь их видел только издалека. Но как сказали, он идёт в артиллерию первым этапом», — добавила Людмила.

У Игоря Бердыченко киста на копчике. Ему нельзя поднимать тяжести и переохлаждаться, следует избегать травм. Медицинские заключения, по словам матери, об этом есть. Парень планировал сделать операцию и удалить новообразование после уборки урожая. Он работает у отца в фермерском хозяйстве на тракторе и комбайне. Но не успел. Кроме того, в младенчестве у Игоря было сильное воспаление лёгких, из-за чего он тяжело переносит простудные заболевания.

На данный момент у парня есть жалобы на боли в ногах и пояснице, сильный кашель, давление и гастродуоденит [воспаление слизистой оболочки желудка, переходящее на слизистые оболочки двенадцатиперстной кишки — прим. Юга.ру]. По словам матери, Игорь неоднократно заявлял о проблемах со здоровьем, показывал справки, но никто не взял их в расчёт.

10 октября замвоенкома Краснодарского края ответил в прямом эфире в соцсетях на вопросы о частичной мобилизации, в том числе и по поводу отсутствия медкомиссии. Юга.ру писали об этом эфире. Тогда Алексей Чугункин заявил: «Ни в одном документе, регламентирующем призывную комиссию, нет четкого указания, как работает именно медицинская комиссия при мобилизации».

«Сначала смотрят на категории здоровья в документах. Если человек не жалуется на здоровье, ему присваивают ту же категорию годности. Если жалуется, человек идет к одному из пяти врачей-специалистов, который определяет категорию годности. Но и категория «В» с рядом хронических заболеваний подлежит призыву, хоть и в самую последнюю очередь. Рассмотрим в рамках одного военкомата муниципального образования, которое обязали призвать 300 человек. 299 пришли с категориями «А» и «Б», трехсотый пришел с «В», и тогда его призовут».

Как писали Юга.ру, жителя станицы Каневской Родиона Ильина мобилизовали с диабетом и гипертонией и госпитализировали на полигоне. У него была бронь от «Ростелекома», но и контракт с Минобороны РФ.