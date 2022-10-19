«Ни снарядов, ни ружья он в руках не держал». В Щербиновском районе без медкомиссии мобилизовали парня с копчиковой кистой
24-летнего Игоря Бердыченко из станицы Старощербиновской мобилизовали с копчиковой кистой и другими заболеваниями
По словам матери Людмилы, 21 сентября его вызвали в кабинет местной администрации военного комиссариата города Ейска, Ейского и Щербиновского районов. Повестку ему на руки не дали, сказали только поставить подпись в какой-то книге, что тот и сделал. 22 сентября в 6:00 родители отвезли Игоря в некий пункт в станице Старощербиновской. Медкомиссия не проводилась.
«Их отправили в какую-то военную академию в Краснодаре. Они простояли около неё до 21:00 под дождём, никто их не принял, повезли на «девятку» [пункт отбора на военную службу — прим. Юга.ру]. Там они пробыли два дня, форму им выдали. Потом отправили в Майкоп, где он пробыл до 6 октября. В какие инстанции я бы не обращалась, в том числе в Министерство обороны, все мне говорят: «А что вы хотите, он военнообязанный», — рассказала журналистке Юга.ру Людмила Бердыченко.
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Игорь проходил срочную службу под Таганрогом, вернулся из армии четыре года назад. По словам женщины, база была новая, призывники занимались только её благоустройством.
«Ни снарядов, ни ружья он в руках не держал. Военные машины были в чехлах, Игорь их видел только издалека. Но как сказали, он идёт в артиллерию первым этапом», — добавила Людмила.
У Игоря Бердыченко киста на копчике. Ему нельзя поднимать тяжести и переохлаждаться, следует избегать травм. Медицинские заключения, по словам матери, об этом есть. Парень планировал сделать операцию и удалить новообразование после уборки урожая. Он работает у отца в фермерском хозяйстве на тракторе и комбайне. Но не успел. Кроме того, в младенчестве у Игоря было сильное воспаление лёгких, из-за чего он тяжело переносит простудные заболевания.
На данный момент у парня есть жалобы на боли в ногах и пояснице, сильный кашель, давление и гастродуоденит [воспаление слизистой оболочки желудка, переходящее на слизистые оболочки двенадцатиперстной кишки — прим. Юга.ру]. По словам матери, Игорь неоднократно заявлял о проблемах со здоровьем, показывал справки, но никто не взял их в расчёт.
10 октября замвоенкома Краснодарского края ответил в прямом эфире в соцсетях на вопросы о частичной мобилизации, в том числе и по поводу отсутствия медкомиссии. Юга.ру писали об этом эфире. Тогда Алексей Чугункин заявил: «Ни в одном документе, регламентирующем призывную комиссию, нет четкого указания, как работает именно медицинская комиссия при мобилизации».
«Сначала смотрят на категории здоровья в документах. Если человек не жалуется на здоровье, ему присваивают ту же категорию годности. Если жалуется, человек идет к одному из пяти врачей-специалистов, который определяет категорию годности. Но и категория «В» с рядом хронических заболеваний подлежит призыву, хоть и в самую последнюю очередь. Рассмотрим в рамках одного военкомата муниципального образования, которое обязали призвать 300 человек. 299 пришли с категориями «А» и «Б», трехсотый пришел с «В», и тогда его призовут».
Как писали Юга.ру, жителя станицы Каневской Родиона Ильина мобилизовали с диабетом и гипертонией и госпитализировали на полигоне. У него была бронь от «Ростелекома», но и контракт с Минобороны РФ.
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