В Краснодаре карусель, с которой сорвался ребенок, намертво приварили к бетонному основанию

Краснодарский край

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  • Скриншот публикации телеграм-канала ЖК Перспектива Крансодар © https://t.me/zhk_perspektiva/336
    Скриншот публикации телеграм-канала ЖК Перспектива Крансодар © https://t.me/zhk_perspektiva/336

Небезопасную карусель в Краснодаре закрыли и повесили объявление о запрете катания

В Краснодаре коммунальные службы заблокировали карусель с которой ранее сорвался ребенок. В бетонное основание вбили штыри, к ним приварили сам аттракцион. Теперь он не раскручивается. Также на карусели появилось объявление, что её запрещено раскручивать с помощью электросамокатов.

Как писали Юга.ру 14 октября на детской площадке во дворе многоэтажного дома по улице Героев Разведчиков ребенок сорвался с карусели. Перед этим его друзья сильно раскрутили аттракцион с помощью электросамоката. Пострадавший мальчик от удара потерял сознание. Его госпитализировали.

После происшествия в СУ СКР по Краснодарскому краю начали проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в Анапе 20 человек застряли на аттракционе.

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