В Анапе 20 человек застряли на аттракционе

В кабинках на высоте находились около 20 посетителей. Видео появилось в телеграм-канале «Краснодар №1 Телетайп». По словам очевидцев, люди не могли спуститься с аттракциона около часа, сообщает РБК. Полиция Анапы организовала проверку, чтобы установить причину произошедшего.

Как писали Юга.ру, в парке «Ривьера» в Сочи демонтировали колесо обозрения, которое работало более 30 лет. На его месте установили новый такой же аттракцион высотой 25 метров, оснащённый 18 кабинками и рассчитанный на 72 человека.