В Анапе 20 человек застряли на аттракционе
В анапском парке «Джунгли» в центре города вечером 3 сентября сломался аттракцион «Кондор»
В кабинках на высоте находились около 20 посетителей. Видео появилось в телеграм-канале «Краснодар №1 Телетайп». По словам очевидцев, люди не могли спуститься с аттракциона около часа, сообщает РБК. Полиция Анапы организовала проверку, чтобы установить причину произошедшего.
Как писали Юга.ру, в парке «Ривьера» в Сочи демонтировали колесо обозрения, которое работало более 30 лет. На его месте установили новый такой же аттракцион высотой 25 метров, оснащённый 18 кабинками и рассчитанный на 72 человека.
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