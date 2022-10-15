В Краснодаре ребенок сорвался с карусели. Его госпитализировали

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «ЖК Перспектива Краснодар», https://t.me/zhk_perspektiva
    © Скриншот видео из телеграм-канала «ЖК Перспектива Краснодар», https://t.me/zhk_perspektiva

Ребенок сорвался с карусели на детской площадке во дворе одного из жилых комплексов Краснодара

Видео инцидента с камеры наблюдения появилось в социальных сетях 14 октября. Все произошло в ЖК «Перспектива» на улице Героев Разведчиков. На кадрах видно, как ребенок сильно раскрутился в карусели, а затем сорвался. Его госпитализировали с различными травмами.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что следователи начали проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

«В ходе проверки также будет установлено, были ли соблюдены требования безопасности при установке и эксплуатации карусели. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе УМВД по Краснодару уточнили, что ребенку 11 лет. Он получил перелом и другие травмы.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Тихорецком районе в пожаре погибла 7-летняя девочка. Она единственная не смогла выйти из горящего дома.

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