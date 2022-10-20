Краснодарцев приглашают на субботник в Пашковские плавни

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

22 октября банк РНКБ проведёт экологическую акцию по очистке особо охраняемых природных территорий в Краснодаре, Севастополе и Симферополе

В мероприятии поучаствуют сотрудники банка РНКБ и волонтеры, к ним могут присоединиться все желающие. Самые активные участники получат эксклюзивные экоподарки от банка.

Экологическая акция стартует 22 октября в 11:00 одновременно в трёх городах — Симферополе, Севастополе и Краснодаре. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте

Адреса точек сбора участников акции:

  • Краснодар — парковка у Краснодарского академического театра Драмы, ул. Красноармейская , д.110. Место уборки — Пашковские плавни;
  • Симферополь — парковка у Дворца детского и юношеского творчества, ул. Киевская, 52. Зона уборки — дендрарий им. М. В. Печенкина;
  • Севастополь — набережная Андрея Первозванного, 13; Зона уборки — бухта Круглая.

«Яма», или Пашковские плавни — территория между улицами Мачуги, Бородинской, Благоева, Снесарева и рекой Кубань.

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Экология — одно из основных направлений проекта «Энергия Юга», организованного банком РНКБ этой осенью. Главная цель акции — формирование и развитие бережного отношения к природе, а также поддержание экологического баланса южных регионов России.

Как писали Юга.ру, с 8 по 30 октября в рамках проекта «Энергия Юга» все желающие смогут поучаствовать в различных тренировках от банка РНКБ офлайн в Симферополе, Севастополе и Краснодаре или онлайн из любой точки России.

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