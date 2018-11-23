Скоростная дорога, 9 школ и 22 детсада. В Краснодаре разработали проект застройки «Ямы» в микрорайоне Гидростроителей

В Краснодаре состоялись публичные слушания по застройке жилого массива площадью 515,7 га рядом с микрорайоном Гидростроителей

Концепцию развития территории так называемой «Ямы» представили разработчики — институт «Горкадастрпроект». Она ограничена улицами им. Благоева, им. Мачуги, Бородинской, Пашковским перекатом и берегом реки Кубань. Концепция предусматривает современные требования к тому, чтобы жилой массив был обеспечен социальной и транспортной инфраструктурой. Такой комплексный проект в городе разработан впервые, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Планируется, что зона многоэтажной жилой застройки будет распределена по периметру проектируемых микрорайонов, внутри которых расположат социальные объекты. Предусмотрено возведение 9 школ на 1100 мест каждая, 22 детских садов на 300 мест каждый. Запроектирован медицинский комплекс на 500 койко-мест со станцией скорой помощи. Учтено и создание рекреационной зоны со спортивными объектами. Также в микрорайоне будет создана зона общественно-делового и коммерческого назначения.

На территории зарезервирована трасса для прохождения автодороги «Южный скоростной периметр», которая соединит улицу Воронежскую с трассой М-4 «Дон». При этом та часть трассы будет служить и берегоукрепительным сооружением — под дорогой проложат проколы для отвода паводка с помощью шлюзов. Кроме того, предусмотрено строительство еще нескольких четырехполосных магистралей.

Из 515,7 га, на которых расположится новый район, 146 га займут жилые зоны, 66,7 га — общественно-деловые, 151,6 га — зоны рекреационного назначения, включающие скверы, парки, аллеи, а также лес. 151 га будет отведено под транспортную и инженерную инфраструктуру.

Проект развития территории вблизи микрорайона Гидростроителей также доступен по ссылке.