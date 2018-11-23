Скоростная дорога, 9 школ и 22 детсада. В Краснодаре разработали проект застройки «Ямы» в микрорайоне Гидростроителей
В Краснодаре состоялись публичные слушания по застройке жилого массива площадью 515,7 га рядом с микрорайоном Гидростроителей
Концепцию развития территории так называемой «Ямы» представили разработчики — институт «Горкадастрпроект». Она ограничена улицами им. Благоева, им. Мачуги, Бородинской, Пашковским перекатом и берегом реки Кубань. Концепция предусматривает современные требования к тому, чтобы жилой массив был обеспечен социальной и транспортной инфраструктурой. Такой комплексный проект в городе разработан впервые, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Планируется, что зона многоэтажной жилой застройки будет распределена по периметру проектируемых микрорайонов, внутри которых расположат социальные объекты. Предусмотрено возведение 9 школ на 1100 мест каждая, 22 детских садов на 300 мест каждый. Запроектирован медицинский комплекс на 500 койко-мест со станцией скорой помощи. Учтено и создание рекреационной зоны со спортивными объектами. Также в микрорайоне будет создана зона общественно-делового и коммерческого назначения.
На территории зарезервирована трасса для прохождения автодороги «Южный скоростной периметр», которая соединит улицу Воронежскую с трассой М-4 «Дон». При этом та часть трассы будет служить и берегоукрепительным сооружением — под дорогой проложат проколы для отвода паводка с помощью шлюзов. Кроме того, предусмотрено строительство еще нескольких четырехполосных магистралей.
Из 515,7 га, на которых расположится новый район, 146 га займут жилые зоны, 66,7 га — общественно-деловые, 151,6 га — зоны рекреационного назначения, включающие скверы, парки, аллеи, а также лес. 151 га будет отведено под транспортную и инженерную инфраструктуру.
Проект развития территории вблизи микрорайона Гидростроителей также доступен по ссылке.
Публичные слушания провел первый зампредседателя гордумы Виктор Тимофеев. В них приняли участие представители городской администрации, общественные деятели и собственники земельных участков.
«Никто из застройщиков не получит разрешения на строительство жилья на этой территории, пока не даст обязательства обеспечить ее объектами социальной инфраструктуры. Также от застройщиков потребуется соблюдать все нормы в части обеспечения безопасности жилого массива от подтоплений», — подчеркнул Тимофеев.
После того, как в концепции будут учтены все замечания и предложения участников слушаний, начнется разработка проекта планировки территории.
Как сообщали Юга.ру, разработку градостроительной документации по этому участку власти города отдали «Горкадастрпроекту» около года назад, чтобы не допустить здесь стихийной неконтролируемой застройки.
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