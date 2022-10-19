В Майкопе обсудили проект лесопарковой зоны у горпарка и хребта Нагиеж-Уашх

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с представителями фонда «Дом.РФ»

19 октября его пресс-служба сообщила о совещании в Доме правительства. В нем участвовали ведущий архитектор проектного отдела Илья Чуркин, аналитик проектного отдела Анастасия Кашицына и графический дизайнер проектного отдела Станислав Фролов. От республики на совещании были и. о. премьер-министра Анзаур Керашев, министр строительства, ЖК и дорожного хозяйства Валерий Картамышев, председатель комитета по архитектуре Азамат Зезарахов, начальник управления лесами Рашид Бельмехов и мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.



Участники встречи обсуждали проект создания новой лесопарковой зоны «Мэздах» на склоне хребта Нагиеж-Уашх. «Дом.РФ» и чиновники Адыгеи разрабатывают концепцию благоустройства данной территории с учетом комплексного развития республиканской столицы.



«Природа дает нам хорошую возможность гармонично объединить горпарк и зону отдыха в районе «Мэздах», чтобы создать уникальную точку притяжения для майкопчан и гостей города. Это место очень популярно для прогулок, а хребет Нагиеж-Уашх имеет историческое значение. Там обнаружена крепость древнего города и множество курганов. Важно сохранить их, сочетая современные и аутентичные аспекты», — отметил Кумпилов.

Специалисты «Дом.РФ» изучили территории и, учтя все требования, подготовили дизайн-проект лесопарковой зоны. Его представили на совещании.



На площади в 435 га создадут условия для семейного и активного отдыха. Особое внимание уделяется экологии: на всей территории будет сохранен лес и застроены только отдельные участки. Концепция озеленения предполагает максимально сохранить имеющееся растения и высадить боярышник, калину, яблони и декоративные растения.

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В лесопарковой зоне планируется проложить пешеходные, велосипедные и конные тропы, установить лавочки, светильники, декоративные архитектурные формы, оборудовать смотровые, спортивные и детские игровые площадки, территории для наблюдения за птицами. Будут отведены места для пикника, установлены беседки, построены объекты сферы услуг для взрослых и детей. В строительстве рекомендовано предпочитать экологически чистые материалы и придерживаться национальных особенностей.