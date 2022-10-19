В Майкопе обсудили проект лесопарковой зоны у горпарка и хребта Нагиеж-Уашх

Адыгея

Распечатать

  • © Фото предоставлено пресс-службой Мурата Кумпилова
    © Фото предоставлено пресс-службой Мурата Кумпилова

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с представителями фонда «Дом.РФ»

19 октября его пресс-служба сообщила о совещании в Доме правительства. В нем участвовали ведущий архитектор проектного отдела Илья Чуркин, аналитик проектного отдела Анастасия Кашицына и графический дизайнер проектного отдела Станислав Фролов. От республики на совещании были и. о. премьер-министра Анзаур Керашев, министр строительства, ЖК и дорожного хозяйства Валерий Картамышев, председатель комитета по архитектуре Азамат Зезарахов, начальник управления лесами Рашид Бельмехов и мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.

Участники встречи обсуждали проект создания новой лесопарковой зоны «Мэздах» на склоне хребта Нагиеж-Уашх. «Дом.РФ» и чиновники Адыгеи разрабатывают концепцию благоустройства данной территории с учетом комплексного развития республиканской столицы.

«Природа дает нам хорошую возможность гармонично объединить горпарк и зону отдыха в районе «Мэздах», чтобы создать уникальную точку притяжения для майкопчан и гостей города. Это место очень популярно для прогулок, а хребет Нагиеж-Уашх имеет историческое значение. Там обнаружена крепость древнего города и множество курганов. Важно сохранить их, сочетая современные и аутентичные аспекты», — отметил Кумпилов.

Читайте также:

Специалисты «Дом.РФ» изучили территории и, учтя все требования, подготовили дизайн-проект лесопарковой зоны. Его представили на совещании.

На площади в 435 га создадут условия для семейного и активного отдыха. Особое внимание уделяется экологии: на всей территории будет сохранен лес и застроены только отдельные участки. Концепция озеленения предполагает максимально сохранить имеющееся растения и высадить боярышник, калину, яблони и декоративные растения.

Краснодар — самый не зеленый миллионник, но власти не планируют высаживать новые деревья:

В лесопарковой зоне планируется проложить пешеходные, велосипедные и конные тропы, установить лавочки, светильники, декоративные архитектурные формы, оборудовать смотровые, спортивные и детские игровые площадки, территории для наблюдения за птицами. Будут отведены места для пикника, установлены беседки, построены объекты сферы услуг для взрослых и детей. В строительстве рекомендовано предпочитать экологически чистые материалы и придерживаться национальных особенностей.

На совещании обсудили установку камер, ландшафтное освещение, транспортную и пешеходную организацию территории, её зонирование, разделение потоков разметкой, навигацией и разными покрытиями.

После совещания его участники выехали на территорию будущего парка, чтобы уточнить детализацию проекта и его корректировку. На поэтапную реализацию проекта планируется использовать как бюджетные, так и внебюджетные средства. Для этого администрация Майкопа готовит конкурсную заявку на Всероссийский конкурс проектов комфортной городской среды.

Благоустройство Майкоп Мурат Кумпилов Парки Экология

Новости

В Краснодарском крае пройдут дожди с мокрым снегом
«Уверен, что справитесь с новыми вызовами». Евгений Наумов стал единственным известным претендентом на должность мэра Краснодара
Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов пойдёт добровольцем в зону СВО
В ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение. В Краснодарском крае действует особый режим
В Крыму обломки сбитого беспилотника упали во двор жилого дома
Дело «Хохлов против Facebook*». Бывший тренер «Кубани» выиграл суд у запрещенной в России соцсети

Лента новостей

«Ни снарядов, ни ружья он в руках не держал»
Сегодня, 10:58
«Ни снарядов, ни ружья он в руках не держал»
В Щербиновском районе без медкомиссии мобилизовали парня с копчиковой кистой
«Я 1592-й в очереди»
Вчера, 18:17
«Я 1592-й в очереди»
Дальнобойщик сообщил, что в Краснодарском крае переправу в Крым ждут более 3 тыс. грузовых автомобилей
В ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение
Сегодня, 16:15
В ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение
В Краснодарском крае действует особый режим

Реклама на сайте