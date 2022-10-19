В Краснодарском крае количество миллиардеров за пять лет выросло в пять раз

В этом году на Кубани налоговую декларацию на сумму от 1 до 10 миллиардов рублей подали 64 резидента. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на УФНС России по Краснодарскому краю.

В 2017-м году таких было всего 12 человек. В следующие два года количество миллиардеров выросло до 17 человек. Резкий скачок произошел в 2020-м году. Тогда декларацию на суммы от 1 млрд рублей представили 35 человек. Экономический спад на фоне коронавирусных ограничений не замедлили темпы роста количества миллиардеров. В 2022 году таких в Краснодарском крае официально стало 64.

В другом эшелоне богатых кубанцев тоже позитивная динамика. За те же пять лет количество миллионеров в Краснодарском крае выросло вдвое. О доходах от 1 млн до 1 млрд в 2017-м году отчитались 21132 человека. В 2021-м таких было уже 55625 человек.

По данным «РБК» в прошлом году Краснодарский край занимал третье место в России по количеству долларовых миллионеров. В регионе таких проживает около 12 тыс. человек.

Также, по оценке издания Forbes, РФ входит в десятку стран по количеству сверхбогатых людей. В России живут 435 человек с состоянием больше 100 млн долларов.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что миллиардер Олег Дерипаска из Усть-Лабинска подал в суд на банкира Олега Тинькова. Он пытался взыскать с последнего 2 млрд рублей.